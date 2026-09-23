Sunce na prvi dan jeseni, ali već sutra stiže promjena: Evo što nas čeka do kraja tjedna

Nakon jesenske ravnodnevice noći će postupno postajati dulje od dana, a današnje vrijeme obilježit će stabilna anticiklona. U unutrašnjosti će jutro biti pretežno sunčano, ali hladno, uz moguću maglu po kotlinama . Svježije će biti i na Jadranu.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano vrijeme uz slab vjetar i temperature od 20 do 22 stupnja. U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će djelomice sunčano, povremeno uz više oblaka, ali suho. Uz umjeren sjeverozapadni vjetar temperatura će dosezati oko 21 stupanj, najavljuje Ribarić za RTL.

Dalmaciju očekuje obilje sunca. Bura će gotovo potpuno oslabjeti, a zamijenit će je umjeren maestral, na krajnjem jugu mjestimice i pojačan. Temperature će se kretati od 22 do 24 stupnja. Na sjevernom Jadranu bit će pretežno sunčano i razmjerno toplo, uz 21 do 23 stupnja, dok će u gorju temperature ostati malo ispod 20 stupnjeva. Zbog mirnijeg vremena dojam će biti topliji nego prethodnog dana.

U četvrtak navečer stižu kiša i pljuskovi

Četvrtak će u unutrašnjosti početi prohladnim jutrom, no uz južinu će tijekom dana zatopliti. Potkraj dana stiže naoblačenje s kišom, koja se najviše očekuje navečer i u noći na petak. Tijekom petka naoblaka će se smanjivati, a od subote slijedi stabilnije i pretežno sunčano vrijeme. Ujutro će mjestimice biti kratkotrajne magle, nakon koje se očekuju topli i vrlo topli dani.

Na Jadranu će veći dio četvrtka biti sunčan. Naoblaka će postupno pristizati s juga, a najprije će zahvatiti sjeverni Jadran. Navečer se očekuje kiša, uz moguće pljuskove s grmljavinom i poneku neveru. Oborine će se tijekom noći na petak i u petak prijepodne premještati prema jugu. Nakon pogoršanja zapuhat će jaka bura, na udare i olujna, koja će brzo rastjerati oblake.

Od subote se i na Jadranu ponovno očekuje obilje sunca i vrlo toplo vrijeme. Ribarić pritom ne očekuje toplinsku kupolu ni velike vrućine. Time se osvrnuo na prognozu meteoservisa Severe Weather Europe, koji je za kraj tjedna najavio stvaranje toplinske kupole nad Europom i toplinski val u Hrvatskoj.