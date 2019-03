Starčević: Liku su opustošili lopovi koji kažu da imaju programe i planove

U Gospiću je u četvrtak navečer održan završni predizborni skup Hrvatske stranke prava, čiji je predsjednik i gospićki gradonačelnik Karlo Starčević pozvao birače da na izborima za Skupštinu Ličko senjske županije daju glas njegovoj listi ako žele da se u Lici prestane s nepotizmom, neradom i lopovlukom

„Ne dvojim da će odabirom čestitih kandidata s liste broj pet, lavica i sokolova primoraca, otočana i Ličana, u Ličko senjskoj županiji zavladati red kao i unatrag dvije godine u Gradu Gospiću, jer je to glas za transparentnu politiku čistih računa, jedinu koja Liku može dići na noge," rekao je Starčević na skupu održanom u dvorani Otvorenog učilišta u Gospiću.

Govoreći o iseljavanju, pustoj Lici i pustim poljima, rekao je da su Liku opustošili i u egzodus mlade otjerali „lopovi koji kažu da imaju programe i planove, a imaju samo prostorne planove gradova i općina temeljem kojih zgrću novac u svoje lopovske džepove“, te je pozvao birače da ne nasjedaju na priče da su krivci u Zagrebu, da ne budu nijemi svjedoci egzodusa, već da daju povjerenje listi hrabrih, sposobnih i poštenih koji će iz Like otjera strah, nepotizam, uhljebništvo, stranački klijentelizam i kriminal.

Druga na listi, doktorica Mirjana Vrkljan Radošević rekla je da je odlučila ući u politiku zbog potrebe da preuzme odgovornost, da njeni kolege liječnici odlaze u inozemstvo raditi i to ne zbog plaća, nego zbog nezadovoljstva i neorganiziranosti, te da je ovo njena „borba za život, opstanak“.

Pozdravila je i sve one građane koji im potiho daju podršku ovih dana, ali nisu došli na skup jer se, rekla je, boje za svoja radna mjesta i radna mjesta svojih članova obitelji zbog premreženosti svih fotelja iz kojih se manipulira građanima. Taj strah i to sramoćenje Like mora prestati, a prestat će politikom čistih računa, poručila je.

Karla Starčevića i ostale kandidate liste HSP-a svojim su govorima podržali i potpredsjednik stranke Ivan Žuljević, te gosti i simpatizeri sveučilišni profesor dr. Ivica Granić i general u mirovini Marko Lukić.