Šerić putuje sucu istrage u Split i otkriva što će se sa Zavadlavom događati u idućim danima

Pod jakim policijskim osiguranjem Filip Zavadlav, osumnjičen za trostruko ubojstvo u Splitu, sinoć je stigao u Zagreb. Njegov odvjetnik Branko Šerić, kojega je angažirala Facebook grupa za podršku Zavadlavu, otkrio nam je kako će izgledati sljedeći procesni koraci u ovom slučaju

'Ako se utvrdi da je u trenutku izvršenja djela bio neubrojiv, ide postupak u skladu sa zakonom o osobama s duševnim smetnjama. To će se moći reći nakon vještačenja', dodaje i naglašava da ne zna koliko će to trajati, no ističe kako je to vještačenje bitno za osumnjičenika i daljnji tijek kaznenog postupka te da tu nema propisanog roka.

'Sad nagađamo, ja bih volio da bude što prije, u roku mjesec dana. Najvažnije je da je u adekvatnoj ustanovi', zaključuje Šerić.