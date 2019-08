Srpsko narodno vijeće uoči 'Oluje': Suosjećamo sa svima koji ne zaboravljaju poginule

Povodom 24. godišnjice Vojno-redarstvene akcije "Oluja", iz Srpskog narodnog vijeća u subotu su objavili izjavu sjećanja u kojoj su zatražili minutu šutnje i izrazili suosjećanje sa svima koji ne zaboravljaju poginule članove obitelji te susjede i prijatelje kojih više nema

"Izražavamo žaljenje za izgubljenim kućnim pragovima i zaraslim zavičajima. Iako nismo dio kolektivnog pamćenja koje je uspostavila država, na nama je da imena i prezimena žrtava kao i imena njihovih sela i gradova izgovaramo bez straha i dostojanstveno, da ih se sjećamo slobodno", stoji u izjavi koju je potpisao predsjednik SNV-a Boris Milošević.

Ustvrdio je i da rat nije završio "Olujom", ni nakon posljednjeg ubijenog starca ili odlaskom posljednjeg traktora, ali ni ulaskom Hrvatske u Europsku uniju.

"Rat nikada nije bio prisutniji i vijest o njegovu kraju sporo putuje", upozorili su iz SNV-a te naveli i da ta vijest još uvijek nije stigla do hrvatskih sudova, saborskih zastupnika ni do hrvatskih škola kao ni do svih onih koji ne znaju što bi sa sobom u miru.