Srića o SDP-ovom izbornom rezultatu: Ovo je debakl. Ne govorimo više o 'restartu', morat ćemo se resetirati

Ovo je izborni debakl, katastrofa, jako loše rezultat. Nažalost, ne govorimo više o 'restartu'. Morat ćemo se resetirati, komentira loš izborni rezultat Saša Srića, koordinator za zdravstvene politike u SDP-u

'Vjerujem da postoje ljudi koji se ne spominju u prvom planu, a koji imaju sposobnost da uđu u novi izborni proces - ljudi koji su radli na terenu, pokazali snagu. Ne bih koketirao s imenima. Ovo je izborni debakl, katastrofa, jako loše rezultat. Nažalost, ne govorimo više o 'restartu'. Morat ćemo se resetirati', zaključuje Srića koji je komentirao i epidemiološku situaciju u susjednoj Srbiji koju smatra izrazito lošom te onom koja 'definitivno ne ulijeva povjerenje'.

'Represivne mjere također ne donose ništa dobro. Policijski sat nije rješenje, to je represivna mjera i to može dovesti do eskalacije sukoba i većih problema kao što već vidimo', dodao je.

Dodao je kako se boji, ako se ovakva kaotična situacija nastavi, da nisu daleko niti od talijanskog scenarija.

Govoreći o epidemiji koronavirusa u Hrvatskoj rekao je kako situacija nije previše dobra, da je zasad relativno zadovoljavajuća.

'Moramo se držati odavno istaknutih javnozdravstvenih mjera - socijalna i fizička distanca, održavanje higijene. Razmatranje zatvaranja noćnih klubova je u ovom trenu bitna stavka kako bi se održala dobra epidemiološka situacija', smatra Srića koji ističe kako prvi val još nije završio, a pitanje je kada će doći do drugog vala.