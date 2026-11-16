Srbija i službeno raskinula ugovor tvrtkom Trumpova zeta Jareda Kushnera

Preuređenju objekata tog kompleksa , izgrađenog između 1955. i 1965. godine, koji su zbog svoje arhitektonske vrijednosti zaštićeni kao kulturno dobro, uz brojne ulične prosvjede protivile su stručne institucije i organizacije, srbijanska oporba i civilno društvo. Dodatni pritisak napravio je studentski pokret tijekom protuvladnih prosvjeda.

"Slučaj Generalštab" je već skoro dvije godine pod povećalom javnosti nakon što je vlada u svibnju 2024. s Kuhnerovom tvrtkom "Affinity" potpisala ugovor o "revitalizaciji" kompleksa Glavnog stožera nekadašnje JNA u središtu Beograda, čiji su dijelovi porušeni tijekom višemjesečnog NATO bombardiranja 1999.

Sve je stopirano 15. prosinca prošle godine nakon što je Tužiteljstvo za organizirani kriminal (TOK) podiglo optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića, bivše državne tajnice tog ministarstva Slavice Jelače, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića i v.d. direktora Beogradskog zavoda Aleksandra Ivanovića.

Nema uzajamnih potraživanja

Oni su, kao supočinitelji, okrivljeni za zlouporabu službenog položaja, a Selaković, Jelača i Vasić i za falsificiranje službene isprave.

Kako bi omogućili gradnju luksuznog kompleksa, predstavnici niza institucija su, prema navodima TOK-a, prekršili zakonske procedure u zaštiti kulturnog naslijeđa.

Istog dana kada je TOK pokfrenuo optužni prijedlog, Kushnerova tvrtka priopćila je da "u ovom trenutku" odustaje od projekta.

"Ugovorne strane nemaju nikakva uzajamna potraživanja", naglasila je u pisanom odgovoru portalu i televiziji Insajder ministarica građevinarstva u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević nakon što je potpisan ugovor o raskidu.

Sukladno ranije najavljenoj dinamici i nakon provedene formalne procedure, raskid ugovora je danas i formalno potpisan, čime je "postupak raskida i službeno okončan", navela je ministrica.

Skidanje oznake kulturnog dobra

Na pitanje je li, eventualno, sklopljen novi ugovor s novim partnerom o gradnji na mjestu Glavnog stožeara i je li Kushnerovoj kompaniji ponuđena druga lokacija za gradnju, te je li ranije bilo ikakvih potraživanja, Sofronijević je rekla kako "ministarstvo nema nikakva saznanja", niti su mu takvi zahtjevi upućivani.

Kushnerova tvrtka Atlantic Incubation Partners LLC i Republika Srbija u svibnju 2024. sklopili su Investicijski ugovor koji je predviđao osnivanje posebne zajedničke kompanije u kojoj bi partner iz Sjedinjenih Država imao udio od 77,5 %, a Srbija 22,5 %.

Država Srbija tim se ugovorom obvezala i na skidanje oznake zaštite kulturnog nasljeđa s kompleksa Generalštaba. Također se obvezala da će "na zadovoljavajući način" završiti radove na rušenju objekata koji su oštećeni u NATO bombardiranju 1999. godine.

Ugovor je predviđao i da zemljište na kojem se nalazi taj kompleks da u besplatan zakup Kushnerovoj tvrtki na 99 godina, uz opciju besplatnog pretvaranja u pravo svojine.

Srbija je imala rok ispuniti obveze do svibnja 2027. godine, a američka tvrtka bi u protivnom, "po svom nahođenju“ mogla raskinuti ugovor pisanom obavijesti i zatražiti naplatu milijunskih troškova raskida.