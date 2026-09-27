Vučić podnio ostavku - ovlasti šefa države preuzima Ana Brnabić

'Služio sam vjerno, časno i pošteno i sutra ujutro ću predsjednici Skupštine Srbije formalno predati ostavku', rekao je Vučić, a potom potpisao dokument kojim potvrđuje svoje povlačenje.

Prije javnog obraćanja i objave da podnosi ostavku pred kamerama javnog servisa (RTS) i brojnih kabelskih televizija, Vučić je mnoštvu svojih pristaša okupljenih ispred njegova ureda rekao kako je 'vjerno, časno i pošteno služio svojoj otadžbini' i da je ponosan na rezultate koji su postignuti.