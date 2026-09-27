Vučić podnio ostavku - ovlasti šefa države preuzima Ana Brnabić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je u nedjelju navečer ostavku na tu dužnost u namjeri da se, kako je rekao, kao običan građanin uključi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore raspisane za 25. listopada poslije kojih, ako pobijedi Srpska napredna stranka, namjerava postati premijer
'Služio sam vjerno, časno i pošteno i sutra ujutro ću predsjednici Skupštine Srbije formalno predati ostavku', rekao je Vučić, a potom potpisao dokument kojim potvrđuje svoje povlačenje.
Prije javnog obraćanja i objave da podnosi ostavku pred kamerama javnog servisa (RTS) i brojnih kabelskih televizija, Vučić je mnoštvu svojih pristaša okupljenih ispred njegova ureda rekao kako je 'vjerno, časno i pošteno služio svojoj otadžbini' i da je ponosan na rezultate koji su postignuti.
Vučićevoj ostavci, osam mjeseci prije isteka drugog mandata u svibnju iduće godine, prethodili su višemjesečni protuvladini prosvjedi potaknutih pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na tek renoviranom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Prosvjede je predvodio studentski pokret koji je kandidirao na predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima.
Dužnost šefa države i njegove ustavne ovlasti će, prema Ustavu i Zakonu o predsjedniku Republike, privremeno će, preuzeti predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, trenutno u tehničkom mandatu nakon što je parlament Vučić prethodno raspustio da bi raspisao prijevremene parlamentarne izbore.
Privremena zamjena može trajati najdulje 90 dana od ponošenja ostavke, jer u tom roku moraju biti raspisani predsjednički izbori.