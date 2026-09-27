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Vučić podnio ostavku - ovlasti šefa države preuzima Ana Brnabić

Bi. S. / Hina

27.09.2026 u 19:39

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Izvor: Profimedia / Autor: Genya SAVILOV / AFP / Profimedia
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je u nedjelju navečer ostavku na tu dužnost u namjeri da se, kako je rekao, kao običan građanin uključi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore raspisane za 25. listopada poslije kojih, ako pobijedi Srpska napredna stranka, namjerava postati premijer

'Služio sam vjerno, časno i pošteno i sutra ujutro ću predsjednici Skupštine Srbije formalno predati ostavku', rekao je Vučić, a potom potpisao dokument kojim potvrđuje svoje povlačenje.

Prije javnog obraćanja i objave da podnosi ostavku pred kamerama javnog servisa (RTS) i brojnih kabelskih televizija, Vučić je mnoštvu svojih pristaša okupljenih ispred njegova ureda rekao kako je 'vjerno, časno i pošteno služio svojoj otadžbini' i da je ponosan na rezultate koji su postignuti.

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Izvor: Profimedia / Autor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Vučićevoj ostavci, osam mjeseci prije isteka drugog mandata u svibnju iduće godine, prethodili su višemjesečni protuvladini prosvjedi potaknutih pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na tek renoviranom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Prosvjede je predvodio studentski pokret koji je kandidirao na predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima.

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Dužnost šefa države i njegove ustavne ovlasti će, prema Ustavu i Zakonu o predsjedniku Republike, privremeno će, preuzeti predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, trenutno u tehničkom mandatu nakon što je parlament Vučić prethodno raspustio da bi raspisao prijevremene parlamentarne izbore.

Privremena zamjena može trajati najdulje 90 dana od ponošenja ostavke, jer u tom roku moraju biti raspisani predsjednički izbori.

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