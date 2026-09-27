Aleksandar Vučić večeras podnosi ostavku

Vučić je ranije ovog mjeseca najavio da bi ostavku mogao podnijeti 25. ili 26. rujna, no odluka je pala na nedjelju, 27. rujna u večernjim satima. Nakon toga namjerava krenuti u predizbornu kampanju kao 'običan građanin'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi, prema najavama, trebao podnijeti ostavku na mjestu predsjednika. Vučić je novinarima rekao da će ostavku najvjerovatnije podnijeti oko 20 sati, a tada bi trebao i obrazložiti odluku, navodi RTS.

'Biti predsednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, da opravdam ukazano poverenje i da verno i odano služim svojoj zemlji. Živela Srbija!', objavio je Vučić ranije na Instagram profilu te je nekoliko puta nastupio sa sličnom porukom. Ranije je kazao da je 'vjerno služio Srbiji i građanima ove zemlje', prenosi N1 Srbija, otkrivši daljnje planove.

'A onda idem kao običan građanin, kao nekada, nabavio sam kamiončić, imam svoj automobil, nabavio sam i neku kamp-kućicu, da obilazim sela i urbana mjesta', rekao je Vučić za televiziju Pink, prenosi N1. Kako smo ranije pisali, nakon ostavke Vučić planira krenuti u kampanju, a najavio je i nekoliko velikih skupova.