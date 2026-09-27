Južna Koreja bijesna na Zelenskog: Tvrde da je prekršio dogovor i otkrio informacije

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u srijedu da je Ukrajina premjestila dvojicu sjevernokorejskih zarobljenika u Južnu Koreju. Rekao je da su muškarci nedavno poslani onamo nakon što su zarobljeni boreći se na strani Rusije u ratu protiv Ukrajine.

Južnokorejski predsjednik ⁠Lee Jae Myung kasnije je rekao da "duboko žali" zbog toga što je Ukrajina javno obznanila premještaj, dodavši da su se dvije strane složile da neće otkrivati te informacije.

Predsjednički ured "izražava snažno žaljenje zbog ukrajinskog unilateralnog otkivanja premještaja i kasnije lažne objave da ugovor o neotkrivanju informacija nije postojao", rekao je Seong Ghi-hong, viši predsjednički tajnik za odnose s javnošću.

Južnokorejski dužnosnik dodao je da vlada razmatra dodatne mjere ako to bude potrebno, prenosi Yonhap.

Ukrajina je zarobila dvojicu sjevernokorejskih vojnika u regiji Kursk u siječnju 2025. godine. To su prvi sjevernokorejski vojnici koji su uhvaćeni živima otkako se Pjongjang uključio u rusko-ukrajinski rat 2024. godine.

Do premještaja je došlo u trenutku kad Južna Koreja podupire nastojanja za obnovu dijaloga sa Sjevernom Korejom, dok je i američki predsjednik Donald Trump izrazio svoju spremnost da se uključi u dijalog s Pjongjangom.