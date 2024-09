'Spremni smo, neće se ponoviti crni scenarij iz 2014.'

'Neke projekcije su čak pokazivale da bi vodostaj Dunava mogao biti veći nego onaj iz lipnja 2013. godine. Na kraju se ipak sve to nekako malo zaustavilo i svi smo mogli odahnuti kada se vodostaj u Bratislavi zaustavio u srijedu na razini 60-ak cm niže nego što je to bilo 2014. godine. Tada smo i mi u Hrvatskoj mogli malo odahnuti i lakše disati.'

U Batini se očekuje vodostaj iznad 700 centimetara, što je 70-tak centimetara niže nego prije desetak godina. Izrazito je važno da su nasipi spremni jer svako puknuće može dovesti do golemih posljedica. Novosel je podsjetio što se dogodilo 2014. godine:

'Svima nama još u sjećanju županjska Posavina, znači svibanj, 2014. godine kada je rijeka Sava ostvarila protoke šest tisuća kubika. Dunav može imati iznad 7 tisuća kubika i imat će i u ovom slučaju. Kada su pukli nasipi znači na području Rajevog Sela i Račinovaca tri dana je voda iz rijeke Save istjecala u zaobalje i poplavila nekih tristotinjak kvadratnih kilometara površine. To je najgore što se može dogoditi - da na ovako znači velikim našim rijekama - Sava, Drava, Dunav, da se dogodi puknuće nasipa, ali mogu reći sada s 99 % sigurnošću da će se to iskontrolirati i da se to neće dogoditi.'.

'Iz svake poplave puno se toga nauči, a na Dunavu su nasipi u odličnom stanju i oni će bez problema prihvatiti ovaj vodni val', naglašava Novosel. Vreće s pijeskom podijeljene su i u vikend-naselju Zeleni otok, inače nebranjenom području.

'Nekima možda i smiješno izgleda korištenje, u današnje doba, vreća s pijeskom, ali one nikada neće izaći iz mode jer njih može puniti gotovo svatko, ne treba veliki prostor za manipulaciju, može ih slagati gotovo svatko. Mogu na bilo kakve neravnine, recimo box barijere - to mora biti ipak malo ravnija podloga. Inače u jednu box barijeru stane 70 do 100 vreća s pijeskom i one su nam zgodne ako ih treba postaviti negdje uz cestu. Vrlo brzo se postavljaju.', kaže Novosel.

A srednji dio Starog kontinenta teško je nastradao od ciklone Boris. Ogromne količine padalina, nabujale rijeke koje nose sve pred sobom...