Spremite se na najgore, DHMZ izdao posebno priopćenje: Ovaj tjedan kiša, gromovi i snijeg!

U ovome ćemo tjednu imati uistinu koječega - i juga i kiše, i bure i vedrine - a i snijega. I još magle, munja, gromova... Uostalom, i tijekom ponedjeljka smo već imali većinu toga. I pritom još relativno visoku temperaturu za ovaj dio prosinca - već ujutro u mnogim nizinama višu od najviše dnevne posljednjih 5 oblačnih i maglovitih dana, i u većini Hrvatske vjerojatno najvišu u ovom tjednu.

Osim raznolikog vremena, ne baš uobičajenoga - zbog kojeg je DHMZ čak objavio posebno priopćenje - nekima bi od srijede moglo biti neugodno i zbog nove izraženije južine tijekom koje će se tlak u petak sniziti do ne baš čestih vrijednosti. Vjerojatno na samo oko 980 hektoPascala. Već za vikend slijedi znatan porast tlaka i stabilizacija atmosfere, a u drugom tjednu i osjetno zatopljenje. No, prije svega toga, sljedećih će dana biti hladnije , do srijede na Jadranu uz jaku i olujnu buru, ponegdje i s orkanskim udarima, s kojom će biti problema u prometu.

Kako javlja glavni HRT-ov meteorolog , Zoran Vakula dolazi nam osjetno hladniji zrak pa je snijeg već zabijelio dio najvišeg gorja, a do utorka ujutro bit će ga ponegdje i u nižem gorju. No, neće dugo padati. Već tijekom utorka slijedi razvedravanje, a od četvrtka ponovno oblačnije s kišom, obilnijom na Jadranu, osobito u petak, te povremenim pahuljama ne samo u gorju, nego i u nekim nizinama.

Na vrhovima gorja može pasti i malo snijega . Jutarnja će temperatura zraka biti od 2 do 4 °C, a poslijepodnevna oko 7 °C. Snijeg će češći biti u Gorskome kotaru i Lici, ali uglavnom u noći i ujutro, do kada će se na većim visinama stvoriti i zamjetan pokrivač, pa čak možda mjestimice i manji zapusi, s obzirom na to da će puhati umjeren i jak sjeveroistočnjak, gdjegod i s olujnim udarima.

Na sunčanijem sjevernom Jadranu još vjetrovitije, uz većinom jaku i olujnu buru, osobito podno Velebita i s orkanskim udarima. Temperatura zraka uz more od 9 do 12 °C, u unutrašnjosti Istre od 5 do 10 °C, a u nizinama gorske Hrvatske do večeri od 0 do 5 °C, zatim niža. I u Dalmaciji bura - često jaka, gdjegod i olujna, te valovito, prema otvorenome i jače valovito more.

Razvedravat će se, ali još će ponegdje biti kiše, pa i ponekog pljuska i grmljavine, u najvišim dijelovima unutrašnjosti i snijega, osobito prijepodne. Temperatura zraka uz more od 9 do 14 °C, a u nižim dijelovima unutrašnjosti većinom od 4 do 10 °C. Oborina će biti i na jugu Hrvatske, ponegdje vjerojatno još i poslijepodne. Jugo će mjestimice puhati i ujutro, a zamijenit će ga većinom jaka bura s olujnim udarima. Dnevni hod temperature zraka bit će malo izražen - većinom između 12 i 15 °C, samo u unutrašnjosti malo veći, od oko 7 do 12 °C.