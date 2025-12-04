Liječnik o izbodenom policajcu: 'Dosta je ozbiljna situacija. Nalazi se u induciranoj komi'

Osuđujemo ovaj napad, a policija će utvrditi okolnosti ovoga slučaja, rekao je danas premijer Plenković
Splitska je policija uhitila muškarca kojeg dovode u vezu s napadom na policajca na Bilicama u srijedu navečer, kada je izboden oštrim predmetom, zbog čega se nalazi u životnoj opasnosti i na liječenju je u KBC-u Split. Iz splitske bolnice su se u 14 sati obratili medijima te iznijeli više informacija.
Policajac je životno ugrožen
'Radi se o bolesniku s više ubodnih rana po cijelom tijelu, uglavnom prsnom košu i trbuhu. On je zbrinut kirurški i trenutno je u jedinici intenzivnog liječenja i provode se metode intenzivnog liječenja, tako da je u dosta teškom stanju. Možemo reći da je životno ugrožen i da je situacija dosta ozbiljna', otkrili su iz bolnice. 'Bio je u operacijskoj sali više puta. Više organa je ozlijeđeno, tako da je sve to trenutno zbrinuto i, evo, pratimo njegovo stanje i liječimo onako kako treba', rekao je predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, doc. dr. sc. Toni Kljaković Gašpić.
Uhićeni napadač ima 18 godina
Kako doznaje Slobodna Dalmacija, navodno je napadač 18-godišnjak, a ozlijeđeni policajac jedan je od kontakt policajaca 1. policijske postaje, 59-godišnjak koji se te večeri vraćao kući nakon odrađene smjene.
Najvjerojatnije je, kako piše Slobodna, prije odlaska s posla bio upoznat s informacijom da njegovi kolege tragaju za 18-godišnjakom za kojeg se sumnjalo da ima namjeru ozbiljno nauditi svojim roditeljima. Postojala je, naime, informacija da je mladić te večeri uzeo poveći nož, navodno duljine oštrice 20-ak centimetara, iz stana jednog od članova svoje obitelji te je najavio da ih ide 'sve pobiti', vjerojatno misleći na svoje ukućane.
Policajac je u ulici Put Mostina prepoznao mladića te ga pokušao zaustaviti. No 18-godišnjak je očito odmah izvadio nož i nasrnuo na njega te ga je, kako javlja Slobodna, izbo najmanje osam puta po svim dijelovima tijela.
Policija je ranije izvijestila da je na mjestu događaja obavljen očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika.
'Nadamo se da će se naš kolega, uz pomoć liječnika, oporaviti, mislimo na njega, uz njega smo i njegovu obitelj u ovim zahtjevnim trenucima', istaknuli su iz policije.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas je nakon sjednice Vlade kazao da je splitski policajac sinoć izboden na dužnosti, pred kraj smjene, te da se liječnici bore za njegov život.
Premijer Andrej Plenković se pak na početku sjednice osvrnuo na napad u Splitu.
'Ministar Božinović nas je izvijestio o ovoj situaciji. Nadamo se da će se oporaviti. Osuđujemo ovaj napad, a policija će utvrditi okolnosti ovoga slučaja', rekao je Plenković.
Reagirao i Sindikat policije Hrvatske
Sindikat policije Hrvatske izražava duboko suosjećanje i punu podršku teško ozlijeđenom kolegi iz Splita, kao i njegovoj obitelji.
'Kao policajci i kao ljudi, ovakvi napadi na naše kolege duboko nas pogađaju. Kolega je, kako je zadnje potvrdio ministar Davor Božinović, bio pri samom kraju smjene, dakle obavljao je svoju dužnost, štitio građane i javni red kada je brutalno napadnut oštrim predmetom. Ovaj događaj još jednom podsjeća koliko je policijski posao težak i opasan, ne samo u službi, nego i izvan nje. Kao Sindikat policije Hrvatske nastavljamo snažno zagovarati sustavnu i učinkovitu zaštitu policijskih službenika', priopćili su iz Sindikata.