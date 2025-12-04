Liječnik o izbodenom policajcu: 'Dosta je ozbiljna situacija. Nalazi se u induciranoj komi'

Splitska je policija uhitila muškarca kojeg dovode u vezu s napadom na policajca na Bilicama u srijedu navečer, kada je izboden oštrim predmetom, zbog čega se nalazi u životnoj opasnosti i na liječenju je u KBC-u Split. Iz splitske bolnice su se u 14 sati obratili medijima te iznijeli više informacija.

Policajac je životno ugrožen

'Radi se o bolesniku s više ubodnih rana po cijelom tijelu, uglavnom prsnom košu i trbuhu. On je zbrinut kirurški i trenutno je u jedinici intenzivnog liječenja i provode se metode intenzivnog liječenja, tako da je u dosta teškom stanju. Možemo reći da je životno ugrožen i da je situacija dosta ozbiljna', otkrili su iz bolnice. 'Bio je u operacijskoj sali više puta. Više organa je ozlijeđeno, tako da je sve to trenutno zbrinuto i, evo, pratimo njegovo stanje i liječimo onako kako treba', rekao je predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, doc. dr. sc. Toni Kljaković Gašpić.

Uhićeni napadač ima 18 godina

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, navodno je napadač 18-godišnjak, a ozlijeđeni policajac jedan je od kontakt policajaca 1. policijske postaje, 59-godišnjak koji se te večeri vraćao kući nakon odrađene smjene.

Najvjerojatnije je, kako piše Slobodna, prije odlaska s posla bio upoznat s informacijom da njegovi kolege tragaju za 18-godišnjakom za kojeg se sumnjalo da ima namjeru ozbiljno nauditi svojim roditeljima. Postojala je, naime, informacija da je mladić te večeri uzeo poveći nož, navodno duljine oštrice 20-ak centimetara, iz stana jednog od članova svoje obitelji te je najavio da ih ide 'sve pobiti', vjerojatno misleći na svoje ukućane.