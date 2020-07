Splitska epidemiologinja daje odgovor na najvažnije pitanje ovog ljeta: Možemo li se zaraziti koronavirusom i kupajući se u moru?

Istraživanja su pokazala kako i drugi sojevi koronavirusa, poput SARS-a mogu preživjeti 12 dana u vodi sobne temperature

Iako je dokazano da se ne možemo zaraziti rekreativnim plivanjem, stručnjaci su zabrinuti zbog fizičke distance. Brinu se i zbog dijeljenja pića s drugom osobom jer se virus i dalje prenosi s čovjeka na čovjeka, piše ABC News.

Stručnjaci zato preporučuju i nošenje maske izvan vode. Također, ako se sumnja na koronu uopće ne bismo trebali ići na plažu. Sa sobom bismo trebali ponijeti dezinfekcijsko sredstvo, dezinfekcijske maramice, obične maramice i papirnate ručnike. Trebao bi se izbjegavati kontakt s drugim osobama te bi se redovno trebale prati ruke, poručuje CDC.

"Epidemiolozi ne misle da je to posebna opasnost, ukoliko se pridržavamo osnovne mjere, a to je fizička distanca, da svatko ima svoj prostor. Naravno to ne važi za obitelji, oni su svaki dan ionako na okupu. Preporučen je odlazak na more, može biti i izvrsna fizikalna terapija", kazala je za RTL.hr epidemiologinja Diana Nonković.