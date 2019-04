Split se pripremio nešto bolje: Ovog ljeta bez prometnog kolapsa?

Poučene lošim prošlogodišnjim iskustvima, kada je zbog prometnih gužvi u srpnju i kolovozu kompletan centar grada bio u potpunoj paralizi, splitske gradske vlasti za ovu sezonu znatno su se bolje pripremile. Nakon nekoliko mjeseci rada predstavljena je nova prometna regulacija koju je izradila specijalizirana tvrtka Trivium u suradnji s Građevinskim fakultetom, a koju su podržale sve bitne institucije: od Hrvatskih cesta i Lučke Uprave, preko Grada Splita i policije, do komunalnih tvrtki Promet, Split parking i Čistoća

'Gužva sama po sebi nije loša jer pokazuje da raste turizam, od kojega živi velik broj građana, no tijekom ljeta Split nije funkcionalan grad i stoga smo pokrenuli ambiciozne projekte izgradnje prometne infrastrtukture. Dok se oni ne realiziraju, moramo učiniti maksimalno moguće', kazao je Vela. Potvrdio je da paralelno s novom organizacijom cestovne mreže s radom započinje i 'mini-metro', koji će iz predgrađa Kopilica i tamošnjeg privremenog autobusnog kolodvora turiste također prevoziti do luke postojećim i dosad neiskorištenim tunelom.

'Ovom regulacijom omogućit će se lakši život građanima Splita i kupiti vrijeme do realizacije planiranih većih projekata', kazao je Miroslav Jakovčević iz tvrtke Trivium. Slično tvrdi i zamjenik gradonačelnika Splita Nino Vela:

Gradska vlast prošle godine pokušala je uvesti donekle sličnu regulaciju u centru, no to se dogodilo sredinom srpnja i promet nije bio u potpunosti jednosmjeran, pa nije zabilježeno veće smanjenje gužvi. Ovog puta izrađen je elaborat kojeg su uz Grad Split sufinancirale Hrvatske ceste i Lučka uprava, pa su svi tokovi jednosmjerni. Na najkritičnijem križanju Zvonimirove i Zagrebačke ulice svi pješački prijelazi istovremeno će se uključivati, a u preostalom vremenu promet će se s pune dvije trake slijevati prema luci, koja će također biti potpuno jednosmjerna prema Bačvicama. Protočnost će, tvrdi se, biti dva i pol do tri puta veća, a vrlo je vjerojatno da će ovo rješenje ostati na snazi i nakon turističke sezone.