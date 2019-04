Splitsku HT B2Run poslovnu utrku ove će godine trčati 750 trkača iz 54 kompanije

Hrvatska poslovna utrka B2Run od ove je godine dio je međunarodne B2Run obitelji. Ovime, osim što se hrvatska utrka upisala na globalnu trkačku mapu svijeta, poslovnjaci iz Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita ove godine trče pod istim nazivom kao i više od 250 000 sudionika iz jedanaest svjetskih država. Podsjetimo se kako je do sada, u protekle četiri godine, ovu utrku u četiri hrvatska grada – Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu – trčalo, točnije istrčalo, više od 20 000 trkača iz oko 800 hrvatskih kompanija

Svi sudionici hrvatskih HT B2Run utrka, uz primarno dobru zabavu, trčat će i za jednu od nagrada. Nagrade se dodjeljuju na nacionalnoj razini nakon završetka posljednje utrke u Zagrebu, te na lokalnoj razini nakon završetka svake od četiri utrke za NajFit i KreaTim, najbrži obrt, udrugu ili klub te najbrže veliko, srednje i malo poduzeće. Svi sudionici ulaze u nacionalno finale u kategorijama najbrža trkačica i trkač, najbrži CEO prijavljene kompanije, najbrža državna institucija, IT firma, proizvođač pića, proizvođač hrane, medijski tim, najbrži MLADI LAVOVI te najmotiviraniji tim i najbolji navijački tim. Za svaku od kategorija organizacijski tim HT B2Run utrka osigurao je i atraktivne nagrade poput putnog osiguranja, vrijednog sata, sportske odjeće, nagrada u hrani i piću, škole trčanja i niz još zanimljivih i zabavnih sadržaja.

Marin je do sada nastupio na skoro svim izdanjima HT B2Run poslovne utrke koja se pokazala kao učinkovit alat za jačanje korporativne kulture, zadovoljstva zaposlenika, povezivanje s poslovnom zajednicom te poticanje zaposlenika na usvajanje zdravih životnih navika. Prošle godine pobijedio s rezultatom od 16 minuta i 40 sekunda na pet kilometara, što je među njegovim boljim rezultatima na toj relaciji.

'Nisam siguran hoću li ove godine skinuti vlastiti rekord no bez obzira na to uvijek mi je gušt nastupiti na ovoj utrci u Splitu sa svojim kolegama', kaže Marin te ističe vrijednost trčanja i kretanja. 'U 21. stoljeću zbog sjedilačkog načina života mnogi se okreću trčanju jer je to najlakši način rekreacije. Ljudi žele što više boraviti u prirodi i brinuti se o svom zdravlju. Ova utrka izvrsna je po tome što potiče poslovne ljude, radne kolege na druženje, kretanje, zabavu.'

HT B2Run utrku ove godine od prethodnih razlikuje i njen humanitarni karakter zahvaljujući glavnom partneru utrke HT-u. Naime, svi trkači sudionici poslovne utrke HT B2Run ove godine sudjeluju u velikom trkačem humanitarnom izazovu – u onom gradu koji zabilježi najbrže prolazno vrijeme trkača Hrvatski Telekom će pokrenuti program digitalnog opismenjavanja lokalnog stanovništva kroz besplatne edukativne radionice u gradskim knjižnicama.