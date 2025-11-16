Spisateljica Ivana Šojat: Uzela sam pušku da obranim svoj grad

'Umjesto da tražimo načine kako se približiti drugima, pronaći neke zajedničke točke, zapravo tražiti bogatstvo u svakom čovjeku. Jer nije čovjek samo ideologija. Čovjek je još mnogo toga drugoga. Mi kao da želimo pojednostaviti ljudsko biće, svesti ga na jednu točku, na jedan podnaslov', rekla je Šojat u Nedjeljom u 2 .

Spisateljica i bivša pripadnica HOS -a Ivana Šojat istaknula je da čovjek nije samo ideologija i da smo skloni poopćenju mnoštva toga, pa i čovjeka.

Povećale su se društvene tenzije u zadnje vrijeme. Društvo u kojem živimo kao da je postalo grublje, nemilosrdnije, konfliktnije. Kao da je čovjek čovjeku malo više vuk. Teme od prije 70 godina razlog su za podjele. Kako je došlo do toga i gdje su ideali iz Domovinskog rata o slobodi i jednakosti razgovaramo s ljudima koji su s puškom branili ovu zemlju, a danas je brane pišući o njoj.

'Pojednostavljujemo onog drugog, onog s kojim se ideološki ne slažemo, dajemo mu točno jedan predznak i točno ga smještamo u jednu ladicu i gotovo je s njim', navela je. Prema riječima Šojat, početak rata zatekao ju je kao mladu djevojku u fazi afirmacije na fakultetu.

'Studirala sam matematiku i fiziku na pedagoškom fakultetu. Pjevala sam u bendovima. U to vrijeme sam bila darkerica, pjevala sam i punk, i heavy metal. Sudjelovala sam u studentskom časopisu. Išla na koncerte. U studentskom centru smo imali koncerte gdje su nam dolazili udarni bendovi tog vremena', istaknula je.

Album 'Mrtva priroda' Riblje čorbe vrhunsko je umjetničko djelo

Upitana o idealima i jesu li neki od njih ostali iz tog vremena, Šojat navodi da je to bila borba za opstanak, a ne nešto protkano idealima.

'Prvo ja bih rekla da rat koji nas je pogodio nije bio nekakva revolucija u kojoj smo mi krenuli s idealima. To je po pitanju Slavonije, Istoka Hrvatske, mog Osijeka, bila borba za život i smrt, za borbu za opstanak, rekla je. Nije tu bilo ideala. Mi smo sanjali, jer borba za nezavisnu Hrvatsku je na političkoj razini krenula daleko ranije zapravo', kazala je. Mi smo tu jednostavno bili suočeni s totalnim razaranjem', rekla je.

Naglašava da odvaja umjetničko djelo od osobe, pa tako cijeni album ‘Mrtva priroda’ benda Riblja čorba unatoč političkim stavovima Bore Đorđevića.

'Odvajam djelo od osobe. To kako se Čorba deklarirao, i to što je bio ministar kulture u Miloševićevoj vladi, mene ne zanima. Njegova mrtva priroda, album je za mene vrhunsko umjetničko djelo, istaknula je. Šojat navodi kako je s 20 godina pristupila HOS-u, jer u regularnu vojsku kao ženska osoba nije mogla pristupiti.

'Ja kao ženska osoba nisam mogla pristupiti regularnim snagama Hrvatske vojske, budući da nisam prošla vojnu obuku. U mjesnim zajednicama bili su stava da su žene za kuhanje kave', rekla je. Ja to nisam htjela raditi, mogla sam kuhati kavu i kod kuće ili u podrumu', navodi. I onda se dogodilo to apsolutno da je HOS primao i žene', kazala je, dodavši da je razlog svemu vrlo jednostavan - uzela je pušku da obrani svoj grad.

Šojat: Bojim se nasilja kojeg u sebi nosimo

Šojat navodi, materijalizam današnjeg svijeta kao veliki problem.

'Kapitalizam nas je potrgao na proste faktore, da tako kažem. Novac je postao mjerilo svega. A čovjek kao društveno-nedruštveno biće zapravo teži tome da ima zajednicu. Mi smo rasuti, prema tome trudimo se pokazati koliko imamo, koliko smo sretni. I treba nam to nešto što će nas povezati, navela je. Upozorava da se ljudi sve češće povezuju kroz odbojnost i mržnju prema drugima.

'Mi to povezivanje tražimo preko odbojnosti prema nečemu drugome. Ja mislim da je to najgora moguća kohezija. To je prestrašno. Ja se bojim svijeta u kojem mi odrastamo, bojim se nasilja kojeg mi u sebi nosimo', istaknula je.

Priča o smrti i tjeskobi: Novi roman Ivane Šojat 'Sanjao sam snijeg'

Novi roman Ivane Šojat problematizira tjeskobu koju ljudi osjećaju pred smrt. Kroz priču o sinu koji se suočava s majčinom smrću i očevom tugom.

'Naslov knjige je 'Sanjao sam snijeg?' Zato što je glavni lik muško. Glavni lik je patolog Osječke bolnice. Drugi glavni lik, je filozof. Odnosno, profesor filozofije na Osječkom filozofskom faksu, rekla je. Sin se suočava s majčinom smrću i ne samo s njom, nego i s očevom tugom. Time je bremenita ova knjiga', apostrofirala je. Ističe da se knjiga bavi vraćanjem ljudskog lica smrti.

'Zapravo pokušavam dati smrti ljudsko lice. Jer ona to ima, ali mi smo se, kao i od prirode, udaljili, udaljili smo se i od smrti. Nekad su obitelji bdjele nad svojim pokojnikom, prale ga, opraštale se s njim, šaputale mu molitve. A sada smo to sve prebacili drugima. Dodaje da suvremeni pristup smrti dodatno otuđuje.

'Na zapadu, i tu još gore, stavljamo tepihe oko groba da se ne vidi zemlja, da se ne vidi ništa, nikakav trag o tome što bi mogla biti smrt', istaknula je.

