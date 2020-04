Španjolska, zemlja s najviše oboljelih od koronavirusa u Europi, u subotu će dopustiti stanovnicima izlazak na sat vremena kako bi se individualno bavili sportom ili šetali, ali u određenim satima tijekom dana.

Stanovnici su zatvoreni u stanovima i kućama već mjesec i pol dana te zasad smiju izlaziti samo po najosnovnije namirnice u četvrti gdje žive.

'Sada će biti potrebna odgovornost, održavanje higijene i udaljenosti od drugih osoba', rekao je ministar zdravstva Salvador Illa na konferenciji za medije najavljujući ublažavanje mjere.

U mjestima s više od 5.000 stanovnika bit će uveden raspored koji će kontrolirati policija na ulicama. Raspored je podijeljen za ljude triju generacija.

Stanovnici u dobi između 14 i 70 godina smjet će izlaziti od 6 do 10 sati ujutro. Kada se oni vrate doma izlazit će osobe starije od 70 godine od 10 sati ujutro do podneva.

Od podneva će izaći djeca do 14 godina starosti sve do 19 sati.

Tada će opet izaći umirovljenici do 20 sati. Nakon njihove šetnje opet će biti dopušten izlazak najvećem broju stanovnika u dobi od 14 do 70 godina, sve do 23 sata.

'Dopušten je izlazak samo jednom u danu', upozorio je ministar Illa.

Oko 47 milijuna stanovnika zatvoreno je u stanovima, no vlada je odlučila ublažiti mjeru nakon što je zabilježena najmanja stopa novozaraženih od izbijanja koronavirusa. U četvrtak je oboljelo 0,24 posto više osoba nego dan ranije a posljednjih nekoliko dana stopa je iznosila 1 posto.