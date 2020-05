Španjolski zrakoplovni prijevoznici Iberia i Vueling izvijestili su u četvrtak kako će od 1. srpnja vratiti dio letova iz Madrida i Barcelone prema inozemnim odredištima, među kojima Dubrovniku i Splitu, nakon što su ti letovi bili obustavljeni zbog koronavirusa.

„Kako bi se vratilo povjerenje klijenata nećemo naplaćivati penale za promjenu karata kupljenih od danas do 30. lipnja, za letove do 31. prosinca“, navela je Iberia u četvrtak u priopćenju objavljenom na svojoj internetskoj stranici. Iberia je imala i letove između Madrida i Zagreba te Zadra no zasad je nepoznato što će biti s njima. Kompanija do objave ove vijesti nije odgovorila na upit.

Poslovanje Iberije će u srpnju i kolovozu biti na 21 posto kapaciteta u odnosu na ranije predviđeni ovog ljeta, a u slučaju povećane potražnje kapacitet bi se mogao povećati na 35 posto.

Preko Iberijine internetske stranice mogu se rezervirati i letovi između Madrida i Splita od 1. srpnja a putnike će prevoziti aviokompanija Vueling. Iberia i Vueling, naime, imaju zajedničkog vlasnika, kompaniju International Airlines Group.