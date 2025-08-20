dubrovačko primorje

Požar na granici s BiH pod kontrolom, vatrogasci ostaju na terenu cijelu noć

I.V./Hina

20.08.2025 u 17:16

Kanader gasi požar, ilustrativna fotografija
Kanader gasi požar, ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Bionic
Reading

Pod nadzorom je šumski požar koji je u srijedu u jutarnjim satima buknuo kod mjesta Trnovica u Dubrovačkom primorju na granici s Bosnom i Hercegovinom, potvrdio je popodne vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović

„S naše strane granice je dobro. Okružili smo požarište vatrogasnim crijevima i nema širenja, ali smo na oprezu jer se s vjetrom može vratiti. Ostat ćemo na požarištu cijelu noć", istaknuo je dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Simović.

Na području Dubrovačko-neretvanske županije je izgorjelo najmanje 50 hektara, a u BiH još gori. Najvažnije je da kuće nisu bile ugrožene. Izgleda da je ipak buknuo najprije s naše strane pa prešao u BiH, dodao je Simović.

Na požarištu je trideset vatrogasaca, a tijekom dana vatru su gasili i kanaderi.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ne odustaje

ne odustaje

Dodik podnio žalbu Ustavnom sudu protiv presude Suda BiH
ZANIMLJIVI PODACI

ZANIMLJIVI PODACI

Tko proizvodi najviše sladoleda u EU? Ne, nije ona zemlja na koju prvu pomislite
najveći nautički događaj

najveći nautički događaj

Spektakularni prizori iz Amsterdama: Stotine povijesnih jedrenjaka zaplovilo kanalima

najpopularnije

Još vijesti