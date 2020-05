Dodatna liberalizacija prelaska granice i uvođenje aplikacije za turiste važan su poticaj za sezonu i ključni za dolazak stranih turista, koji za to na tradicionalnim tržištima pokazuju rastuće zanimanje, ocijenio je u četvrtak direktor Hrvatske udruge turizma (HUT) Veljko Ostojić

"Ovim inovativnim rješenjem omogućit će se ubrzani ulazak turista u Hrvatsku, pri kojem osiguravamo i sve sigurnosne protokole i komunikaciju. Hrvatska je prepoznata kao zemlja s izrazito efikasnim sustavom pripremljenosti i povoljnom epidemiološkom slikom, a u turističkom smislu to nam je i prilika da se još jednom dokažemo kao destinacija koja stavlja naglasak na sigurnost i inovativnost", poručio je ministar turizma Gari Cappelli.

I direktor HTZ-a Kristjan Staničić smatra da je to dobro rješenje, kojim se, uz već odličnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj i nakon otvaranja granica na brz, učinkovit i siguran način omogućava dolazak turista u Hrvatsku.

"Vjerujemo da će i nova promotivna kampanja 'The Vacation You Deserve Is Closer Than You Think' na tržištima poput Austrije, Mađarske, Slovenije, Slovačke, Češke, Njemačke, Italije i Poljske ostvariti dobre rezultate i da će nas turisti iz tih zemalja uskoro posjećivati u većem broju", ističe Staničić u priopćenju.