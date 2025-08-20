Eskalirali problemi u Hrvatskoj pošti: Kasne računi, a stižu opomene i zatezne kamate

Regulator poštanskih usluga HAKOM ističe da se problemi vuku već godinama. Hrvatska pošta je u više navrata bila upozoravana, a Prekršajni sud joj je izrekao i nekoliko novčanih kazni.

O cijelom slučaju i posljedicama za potrošače razgovaralo se s odvjetnicom Dijanom Kladar, koja naglašava da kazne očito nisu imale željeni učinak. Prema njezinim riječima, “apsolutno su kazne preniske”, a praksa pokazuje da tek ozbiljniji iznosi mogu natjerati pružatelje usluga na pridržavanje propisa, prenosi Danas.hr.

Čest slučaj i u Zagrebu

Ističe da situacija nije specifična samo za Kvarner, nego da sličnih problema ima i u glavnom gradu: “Česti su takvi slučajevi i u Zagrebu… Znalo se dogoditi da vam pošta u Zagrebu putuje po tjedan-dva.”

Smatra da bi se trebalo razmotriti postoji li drugi pružatelj univerzalne poštanske usluge koji bi kvalitetnije obavljao posao ili pronaći alternativan model funkcioniranja jer, kako kaže, “u Hrvatskoj postoji problem da se pošta sporo kreće u zemlji”.

Što se tiče građana koji trpe posljedice zbog zakašnjelih pošiljki, postupak je jasno definiran – najprije se obraćaju Pošti, zatim podnose prigovor unutar same institucije, a ako ne dobiju zadovoljavajuće rješenje, mogu se obratiti HAKOM-u. Ako HAKOM utvrdi propust Pošte, potrošačima pripada pravo na naknadu štete.