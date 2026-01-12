otapanje snijega

Poplavljena polja u Vrgorcu

I.J./Hina

12.01.2026 u 02:45

Vrgorac
Vrgorac Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Bionic
Reading

U Vrgorcu je u razdoblju od 3. do 9. siječnja palo više od 200 milimetara kiše po metru četvornom, što je znatno iznad uobičajenih količina oborina za taj dio godine, zbog čega su poplavljena sva tri vrgoračka polja odnosno pola milijuna čokota vinove loze te voćke.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), mjernog mjesta Rašćane/Vrgorac, prosječna količina oborina u siječnju u Vrgorcu iznosi otprilike 110 – 115 milimetara oborine po četvornom metru.

Prevelika količina kiše i otapanje snijega u okolnim planinama uzrokovali su poplavu u sva tri vrgoračka polja te je pod vodom nekoliko lokalnih cesta i velike poljoprivredne površine s vinovom lozom i voćkama.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MARK RUTTE

MARK RUTTE

Šef NATO-a danas stiže u Hrvatsku: Milanović otvoreno priznao što doista misli o njemu
TOP 12 SMRZNUTIH GRADOVA

TOP 12 SMRZNUTIH GRADOVA

Još gore nego jučer: Pogledajte temperature izmjerene jutros, DHMZ oglasio meteoalarm
RASTE INTERES

RASTE INTERES

Moćno borbeno plovilo: Čelniku NATO-a bit će predstavljen novi domaći vojni adut

najpopularnije

Još vijesti