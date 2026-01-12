Poplavljena polja u Vrgorcu

U Vrgorcu je u razdoblju od 3. do 9. siječnja palo više od 200 milimetara kiše po metru četvornom, što je znatno iznad uobičajenih količina oborina za taj dio godine, zbog čega su poplavljena sva tri vrgoračka polja odnosno pola milijuna čokota vinove loze te voćke.
Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), mjernog mjesta Rašćane/Vrgorac, prosječna količina oborina u siječnju u Vrgorcu iznosi otprilike 110 – 115 milimetara oborine po četvornom metru.
Prevelika količina kiše i otapanje snijega u okolnim planinama uzrokovali su poplavu u sva tri vrgoračka polja te je pod vodom nekoliko lokalnih cesta i velike poljoprivredne površine s vinovom lozom i voćkama.