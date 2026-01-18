IZLAZNE ANKETE

Socijalist Seguro vodi nakon prvog kruga izbora u Portugalu

B. S. / Hina

18.01.2026 u 23:01

tportal
Izvor: EPA / Autor: JOSE COELHO
Bionic
Reading

Socijalist Antonio José Seguro vodi u prvom krugu nedjeljnih predsjedničkih izbora u Portugalu, prema dvjema izlaznim anketama provedenim za lokalne televizijske postaje.

Vođa krajnje desnice André Ventura, favorit u predizbornim anketama, nalazi se na drugom mjestu, ali mu drugi krug nije zajamčen zbog tijesne razlike koja ga dijeli od liberalnog kandidata na trećem mjestu.

Seguro je dobio između 30 i 35 posto glasova, a Ventura između 19,9 i 24,1 posto, pokazale su dvije izlazne ankete.

Na trećem mjestu nalazi se Joao Cotrim de Figueiredo s između 16,3 i 21 posto, od ukupno 11 kandidata.

Portugalci su u nedjelju izašli na izbore kako bi izabrali nasljednika konzervativnog predsjednika Marcela Rebela de Souse.

Najnovija istraživanja javnog mnijenja pokazala su da Ventura vjerojatno neće pobijediti ako uspije ući u drugi krug jer tada 60 posto ispitanika nema namjeru glasati za njega.

Međutim, za Venturu je ulazak u drugi krug dodatan dokaz naglog jačanja njegove stranke koja je, svega šest godina od svog osnutka, postala druga najsnažnija opcija u Portugalu nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora.

Drugi krug izbora trebao bi se održati 8. veljače.

Uloga predsjednika uvelike je ceremonijalna u Portugalu, ali ima i neke od važnih ovlasti, uključivo raspuštanje parlamenta u nekim okolnostima, sazivanje prijevremenih izbora i veto na zakone.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NIŠTA OD 'FORVARDUŠE'

NIŠTA OD 'FORVARDUŠE'

Trumpu stigao gadan šamar iz Norveške: Nobelova nagrada je neprenosiva!
SMIRIVANJE STRASTI

SMIRIVANJE STRASTI

Grlić Radman izvanredno sazvao novinare na temu Grenlanda, ovo je stav hrvatske diplomacije
NEDJELJOM U 2

NEDJELJOM U 2

Dario Špelić: Umjesto 'pax americane' imamo 'kaos americanu'. Onako je kako se Trump ustane

najpopularnije

Još vijesti