Snažno nevrijeme zahvatilo Pulu, propalo gledanje filma u Areni

Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se formirao shelf cloud, karakterističan oblak povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Ovakvi oblaci često najavljuju naglu promjenu vremena, jače udare vjetra i pljuskove.

Tijekom večeri pulski vatrogasci su imali četiri intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, dok se promet odvijao bez većih zastoja i poteškoća.