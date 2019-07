Snažna oluja zahvatila Zagreb: Počupani krovovi, srušena stabla, oštećeni automobili

Zagreb je večeras pogodilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom. Stanovnici kvartova Remetinec i Jaruščica javljaju kako je jak vjetar iščupao dio krova zgrade u Remetincu.

Oštećeni su i automobili, a na teren su ubrzo izašli i vatrogasci. Prema Zagrebu, iz smjera Slovenije, dolaze olujni oblaci. Jaka kiša pada i u Samoboru, javlja Dnevnik.hr.

Sutra se u unutrašnjosti djelomice sunčano i danju manje vruće, a mjestimice uz promjenljivu naoblaku može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Na Jadranu i dalje vruće i sunčano, dok na sjevernom dijelu poslijepodne može biti lokalnog razvoja oblaka i pokojeg pljuska.

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka bura koja će sredinom dana prolazno oslabjeti, a duž ostatka obale uglavnom umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 22, duž obale između 20 i 25. Najviša dnevna uglavnom između 27 i 31 u unutrašnjosti, na moru od 31 do 35 °C.