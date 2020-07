Smrtnost, baby boom, razvodi, vjenčanja: Kako je nacija zaplesala s koronom? Iznenadit će vas neki podaci

Hrvatska svakodnevica znatno se promijenila u jeku pandemije koronavirusa, osobito proljetos, pod strogim mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite. Velike prilagodbe 'novom normalnom' na osobnoj razini još uvijek traju, no kako s koronavirusom 'pleše' nacija kao takva? Demografi su s nestrpljenjem iščekivali svježe pokazatelje o prirodnom kretanju stanovništva, a nakon posljednje objave podataka Državnog zavoda za statistiku, onih za svibanj, Stjepan Šterc analizirao je zanimljivosti za tportal

Loše demografske projekcije za Hrvatsku ovog su tjedna podebljane izvješćem Eurostata , prema kojemu će Hrvatska do kraja stoljeća postati peta najstarija članica Europske unije. Po udjelu stanovnika starijih od 65 godina u tzv. radnoj populaciji Hrvatska je trenutno osma u EU, no kako će se aktualna stopa od 33 posto u idućih 80 godina udvostručiti, tako će na svakih sto radno aktivnih hrvatskih građana dolaziti 60 starijih od 65 godina.

Takve projekcije demografskih kretanja rade se na temelju podataka o natalitetu, mortalitetu i migracijama, a sve ukazuje na dramatično starenje Europe. I dok razvijenije zemlje gubitak stanovništva nadomještaju imigrantima u bijegu od rata, siromaštva i autoritarnih režima, Hrvatska na takvo pomlađivanje ne može računati jer još uvijek nije poželjna životna destinacija. Zato je njezin projicirani pad zapravo kontinuiran sve do 2100. godine , za razliku od, primjerice, Njemačke kojoj se prognozira rast stanovništva do 2030., pa onda i na novi snažan uzlet nakon 2070. godine.

U prvih pet mjeseci 2020., u Hrvatskoj je nastavljen europski trend da više ljudi umire nego što ih se rađa: od siječnja do lipnja rođeno je 14.408 djece, a umrlo 22.393 stanovnika. Lani je u istom razdoblju rođeno tek nešto više djece (14.605), no tada je registrirano i 23.678 umrlih, što je za oko 1300 više nego u koronakrizi. Razlika je najveća upravo u svibnju: 2019. umrlo je 4307 ljudi, a ove godine taj broj se zaustavio na 3851. Kako to objasniti?

'Unatoč nekim očekivanjima, s pojavom epidemije Covida-19 ukupna smrtnost u Hrvatskoj nije se povećala, a dokaz je baš taj mjesec svibanj. Dakle, kada usporedite smrtnost samo za taj mjesec, 2019. umrlo je gotovo 500 ljudi više nego 2020. Očito je da su uzroci smrti bili neki drugi. Kažu da je razlog za manju smrtnost to što smo se više štitili, prali ruke, bili u izolaciji, nismo se kretali. Trebate znati da su prometne nesreće i samoubojstva najčešći razlozi smrti u Hrvatskoj kada se gleda u ukupnom udjelu po strukturi', navodi Šterc, dodajući da je petomjesečno razdoblje obilježeno koronakrizom ipak prekratko za uočavanje trendova per se.