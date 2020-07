Demografski slom: Hrvatska će krajem stoljeća imati samo 1,6 milijuna ljudi

Hrvatska će krajem stoljeća imati samo 1,6 milijuna ljudi, što praktički znači da nestajemo kao nacija i da ćemo biti državica sa staračkim stanovništvom u kojoj neće biti moguć ekonomski razvoj. Do 2100. godine izgubit ćemo 62% stanovništva, što nas smješta pri samom vrhu među 20 najgorih zemalja svijeta u kojima će se stanovništvo za 80 godina prepoloviti

Prema tim projekcijama na Zemlji će krajem stoljeća biti 8,8 milijardi ljudi, dvije milijarde manje nego što je to predviđao UN 2015. No stanovništvo supsaharske Afrike će se udvostručiti i brojit će oko tri milijarde ljudi. Pokazuju to dosad najnepovoljnije projekcije za našu zemlju, koje je objavio međunarodni tim istraživača u Lancetu, piše Večernji list.