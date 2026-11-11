Rekordan urod maslina, a uljare pred zatvaranjem: 'Nemamo gdje s otpadom'

Prema njegovim riječima s konferencije za novinare ispred uljare Vukšić u Solinu, procjenjuje se da će ove godine u Hrvatskoj nakon prerade maslina ostati između 15 i 20 tisuća tona komine za koju treba pronaći mjesto zbrinjavanja.

'Ova godina jedna je od najboljih po urodu maslina, koje čekaju na preradu jer nemamo gdje odložiti kominu te će osam uljara idućih nekoliko dana biti prisiljeno zaustaviti preradu maslina, ako mjerodavne institucije ne pronađu žurno rješenje za zbrinjavanje komine', rekao je u srijedu predsjednik Zajednice maslinara i uljara Hrvatske (ZUMAH) Ivica Ljubenkov .

Objasnio je kako je ranijih godina komina nastala u jednomjesečnoj preradi maslina odlagana na zemljište i rješavalo ju se tijekom cijele godine.

Dodao je kako postoji i pravilnik prema kojemu se, kako je rekao, osam kilograma komine može baciti na zemlju kojoj je vlasnik uljar. Zbog bogatoga uroda maslina ove godine i krševitog tla u Dalmaciji, objasnio je, uljari nemaju kapaciteta za zbrinjavanje povećanih količina komine nastale u kratkom razdoblju prerade maslina.

Upitan je li prošlih godina komina odlagana mimo zakona, Ljubenkov je kazao kako se to radilo 'uz nekakvu prešutnu dozvolu'.

Podsjetio je da je proljetos održan sastanak predstavnika uljara s predstavnicima ministarstva poljoprivrede i fonda za zaštitu okoliša, ali tvrdi da se nakon toga nije ništa poduzimalo kako bi se problem komine riješio.

Podsjetio je kako su uljari još prije dvije godine pokrenuli aktivnosti kako bi se sustavno riješilo zbrinjavanja komine ali sve se, kako je rekao, odvija sporo.

'Koliko je meni poznato, spominje se pravilnik prema kojemu bi svaka jedinica lokalne samouprave trebala imati mjesto za kompostiranje biorazgradivog otpada', kazao je.

Na pitanje je li zbrinjavanje komine od prerade maslina dodatno ugroženo aktualnim otkrićima nelegalnih odlagališta otpada, kazao je kako dosad nije bilo inspekcijskih nadzora za kominu.

'Nadam se da ih neće ni biti', dodao je.

Jakov Vukšić, član obitelji koja je vlasnik uljare u Solinu, upozorio je kako će 20 radnika te uljare ostati bez posla bude li ta uljara prisiljena zaustaviti preradu zbog problema s kominom.

Vlajčić: omogućeno zbrinjavanje 80 tona komine po hektaru

Ministar poljoprivrede David Vlajčić podsjetio je pak da je početkom godine izmijenjen pravilnik koji uređuje pitanje odlaganja komine, te je omogućeno zbrinjavanje komine od 80 tona po hektaru.

'S obzirom da smo znali da će urod biti obilan, uljare su imale zaista dovoljno vremena i priliku organizirati se i ishoditi potrebne dozvole', rekao je Vlajčić, koji je sudjelovao na proslavi Martinja i krštenju mladog vina u Agronomskoj školi Zagreb.

Napomenuo je da je riječ o privremenom rješenju koje omogućuje zbrinjavanje komine te da u nekim županijama, koliko je informiran, uopće nema problema.

U suradnji s ministarstvom zaštite okoliša, dodao je, dogovoreno je financiranje izgradnje kompostana i bioplinskih postrojenja, ovisno o tome koja se županija odluči za koje postrojenje.

Vjeruje da će se, zahvaljujući dostupnim izvorima financiranja, graditi postrojenja koja će zbrinjavati kominu.