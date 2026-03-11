Slovenka ulovila evakuacijski let iz Dubaija radi ekstenzija i trepavica: 'Već se vraćam'

U snimci koju je objavila na društvenim mrežama kaže kako je u Sloveniju došla tek nakratko, kako bi obavila nekoliko privatnih obaveza, među ostalim produžila kosu i uredila trepavice. Već za dva dana planirala se vratiti u Dubai. Slovenci koji žive u Dubaiju zbog toga su ogorčeni, piše 24ur.

Prema dostupnim podacima, s devet evakuacijskih letova u Sloveniju se vratilo ukupno 912 slovenskih državljana, među njima i pojedini influenceri.

‘Nisam u Dubaiju, u Sloveniji sam, pa da vas malo obavijestim. Očito sam u Sloveniji. Nisam puno objavljivala jer sam doslovno stigla u subotu, a sutra se već vraćam’, rekla je influencerica u objavljenom videu. Navodno je u Sloveniju stigla jednim od letova koje je organizirala država.

Mnogi su mislili da se šali

Bivši voditelj konzularne službe slovenskog Ministarstva vanjskih poslova Andrej Šter kaže kako je isprva pomislio da je riječ o šali ili čak o videu napravljenom umjetnom inteligencijom, jer evakuacijski letovi nisu namijenjeni kratkim privatnim putovanjima.

‘To nije bio luksuzni let na kojem svatko može ispružiti noge i naručiti piće po izboru. Ljudi su u tom avionu bili zato što su se željeli skloniti od projektila i bombi koje su padale’, naglasio je Šter.

Još je veće iznenađenje izazvao razlog zbog kojeg je influencerica odlučila otputovati u Sloveniju. ‘Uspjeli smo doći na dva dana jer smo oboje imali neke stvari koje smo morali obaviti. Jedna od tih stvari za mene bila je odlazak na nove ekstenzije. Dakle, moja frizura je sada svježa. Pretpostavljam da se situacija tamo i dalje odvija, ali uspjeli smo doći ovamo tim slovenskim avionom’, rekla je u videu.