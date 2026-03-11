Slovenka ulovila evakuacijski let iz Dubaija radi ekstenzija i trepavica: 'Već se vraćam'

Nakon pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku dio slovenskih državljana još uvijek čeka povratak kući, no javnost je uznemirio video jedne influencerice koja se iz Dubaija u Sloveniju vratila evakuacijskim letom - i to radi ekstenzija i umjetnih trepavica
U snimci koju je objavila na društvenim mrežama kaže kako je u Sloveniju došla tek nakratko, kako bi obavila nekoliko privatnih obaveza, među ostalim produžila kosu i uredila trepavice. Već za dva dana planirala se vratiti u Dubai. Slovenci koji žive u Dubaiju zbog toga su ogorčeni, piše 24ur.
Prema dostupnim podacima, s devet evakuacijskih letova u Sloveniju se vratilo ukupno 912 slovenskih državljana, među njima i pojedini influenceri.
‘Nisam u Dubaiju, u Sloveniji sam, pa da vas malo obavijestim. Očito sam u Sloveniji. Nisam puno objavljivala jer sam doslovno stigla u subotu, a sutra se već vraćam’, rekla je influencerica u objavljenom videu. Navodno je u Sloveniju stigla jednim od letova koje je organizirala država.
Mnogi su mislili da se šali
Bivši voditelj konzularne službe slovenskog Ministarstva vanjskih poslova Andrej Šter kaže kako je isprva pomislio da je riječ o šali ili čak o videu napravljenom umjetnom inteligencijom, jer evakuacijski letovi nisu namijenjeni kratkim privatnim putovanjima.
‘To nije bio luksuzni let na kojem svatko može ispružiti noge i naručiti piće po izboru. Ljudi su u tom avionu bili zato što su se željeli skloniti od projektila i bombi koje su padale’, naglasio je Šter.
Još je veće iznenađenje izazvao razlog zbog kojeg je influencerica odlučila otputovati u Sloveniju. ‘Uspjeli smo doći na dva dana jer smo oboje imali neke stvari koje smo morali obaviti. Jedna od tih stvari za mene bila je odlazak na nove ekstenzije. Dakle, moja frizura je sada svježa. Pretpostavljam da se situacija tamo i dalje odvija, ali uspjeli smo doći ovamo tim slovenskim avionom’, rekla je u videu.
Šter smatra da je takvo ponašanje krajnje neprimjereno. ‘To je prilično čudno za nekoga tko navodno živi u tom dijelu svijeta, a pomalo i kao pljuvanje u lice onima koji su doista bježali iz nevolje i opasnosti’, dodao je.
Influencerica u međuvremenu odgovara na komentare na društvenim mrežama, zajedno s još nekim korisnicima, pa tvrdi i kako je u Dubaiju zapravo sigurno te da mediji pretjeruju s opisima situacije.
‘To su države koje su dugo održavale privid stabilnosti i mira. No sada je, slikovito rečeno, duh izašao iz boce. Onaj tko ne shvaća da je rat ondje ne samo iza ugla nego i u zraku, teško da se može nazvati influencerom’, poručio je Šter.
Jedva čeka da se vrati
U jednom od videa influencerica je još dodala: ‘Ovdje sam (u Sloveniji) dva dana jer sam morala srediti nekoliko stvari. Bila sam na ekstenzijama kod svoje ***, otišla sam i na trepavice jer je počela raditi trepavice, pa sam opet na umjetnima. Sve je u redu. Sutra se vraćamo natrag i jedva čekam.’
Iz slovenskog Ministarstva vanjskih poslova poručili su kako im je prioritet bio što prije evakuirati slovenske državljane iz kriznih područja i dovesti ih na sigurno, dok su daljnje odluke o putovanjima stvar osobnog izbora svakog pojedinca.