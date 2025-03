Sloveniji prijeti snažno nevrijeme, upaljen narančasti alarm, prijete poplave i odroni

S obzirom na blizinu Slovenije, mnogi se pitaju , hoće li ovo nevrijeme stići i do Hrvatske . DHMZ navodi kako se u subotu očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, ponegdje i jačim pljuskovima s grmljavinom.

'Glavnina oborine, lokalno i obilne, past će u prvom dijelu dana, na istoku i u Dalmaciji u drugom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno, u Dalmaciji još u prvom dijelu dana i jako te olujno jugo. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 10, na Jadranu između 11 i 16 °C. Najviša od 14 do 19, a u središnjim predjelima te u Gorskoj Hrvatskoj uglavnom od 10 do 14 °C', navodi DHMZ.

Također, DHMZ je za subotu izdao žuti meteoalarm za dosta velik dio Hrvatske kojim upozoravaju na lokalno obilnu kišu. 'Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika', navodi se na stranicama Meteoalarma.