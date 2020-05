Premda je zbog povoljne epidemiološke slike prva u Europi proglasila kraje epidemije Covida-19, Slovenija još ne računa na veći dolazak stranih turista, no smatra da će subvencijama za domaće goste osigurati 5 milijuna noćenja u ovoj sezoni

od 20. svibnja do 30. lipnja

Tako je u zadnja 24 sata na 981 testirane osobe potvrdila samo jednog novooboljelog, a u bolnicama se od Covida-19 liječi još 23 oboljelih. Unatoč tome zemlja sa znantim udjelom turizma u svom BDP-a još ne računa na veći priljev stranih turista. Granice Slovenije s Austrijom i Italijom, zemljama koje su joj uz Njemačku glavna emitivna tržišta, do daljnjega ostaju zatvorene za turistička putovanja jer treba uskladiti bilateralne protokole za takve prijelaze nakon epidemije.

Zato Slovenija uvođenjem turističkih vrijednosnih bonova za građanstvo nastoji stimulirati domaću potrošnju i pokrenuti opet turističke tvrtke čiji su hotelski i drugi smještajni kapaciteti do sada bili zatvoreni, kazao je nakon dopisne sjednice vlade ekonomist Matej Lahovnik, član njenog stožera za strategiju izlaska iz koronakrize.

Turistički bonovi bili bi prenosivi unutar jedne obitelji, a ako se računa da bi obitelj s dvoje djece na taj način dobila ukupno 500 eura i izvojila još nešto novca za odmor u Sloveniji, na taj bi način moglo biti ostvareno do pet milijuna domaćih noćenja, kazao je Lahovnik.

Vlada je navela da je takvo rješenje već potvrdila, dodatno će ga provjeriti u okviru vladajuće koalicije i odmah uputiti u parlament jer treći zakonski paket pomoći zbog koronakrize građanima i gospodarstvu, u visini preko milijarde eura, treba stupiti na snagu prije kraja mjeseca.

Slovenska vlada objavila je da će novim zakonskim paketom, dio kojega su i turistički bonovi, za sve grane gospodarstva do kraja godine osigurati i subvencioniranja skraćenog radnog vremena, mjeru koju je nedavno donijela i austrijska vlada.

Tako će poduzeća u kojima će se zbog krize raditi samo 4 sata dnevno moći dobiti maksimalnu mjesečnu subvenciju od 440 eura po zaposlenom, no neće više dobivati pune subvencije u visini 80 posto plaće za radnike 'na čekanju', kako je to bilo do sada.