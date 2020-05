Cijena ulaznice za dubrovačke gradske zidine od srijede, 20. svibnja, će iznositi 50 kuna. To je višestruko niža cijena od one dosadašnje s obzirom na to kako je ulaznica za zidine iznosila 200 kuna. Odluka koju je donijelo Društvo prijatelja dubrovačke starine koje upravlja zidinama na snazi je do 30. lipnja

Ovu je informaciju za Dubrovački dnevnik potvrdio predsjednik Društva Niko Kapetanić.