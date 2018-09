Slovenac i trojica Hrvata švercali 185 kilograma marihuane i oko 3,2 tone duhana u listu

Policija sumnjiči 43-godišnjeg državljanina Slovenije te 49-, 58- i 45-godišnjeg hrvatskog državljanina za počinjenje više kaznenih djela i to neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, krivotvorenja isprave, zlouporabe osobne isprave te ovjeravanja neistinitog sadržaja i to od travnja do rujna 2017. godine

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu proveli su, u koordinaciji s Općinskim državnim odvjetništvom Novi Zagreb, višemjesečno kriminalističko istraživanje kodnog naziva Syracusa. Policija sumnjiči 43-godišnjeg državljanina Slovenije te 49-, 58- i 45-godišnjeg hrvatskog državljanina za počinjenje više kaznenih djela i to neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, krivotvorenja isprave, zlouporabe osobne isprave te ovjeravanja neistinitog sadržaja i to od travnja do rujna 2017. godine.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su se 43-godišnjak i 49-godišnjak dogovorili s 58-godišnjakom kako će im dati na korištenje svoj skladišni prostor u Donjoj Bistri, kako bi u njemu držali drogu i duhan namijenjenih daljnjoj preprodaji na ilegalnom tržištu. 58-godišnjak, u čijem je vlasništvu bio navedeni skladišni prostor, je izradio neistiniti ugovor o njegovom najmu u namjeri skrivanja identiteta dvojice muškaraca kao stvarnih korisnika skladišnog prostora. Ugovor je glasio na ime trgovačkog društva kao najmoprimca, ovjeren neoriginalnim potpisom direktora i neoriginalnim pečatom trgovačkog društva do kojeg je došao na neutvrđeni način. Tijekom provođenja pretrage u navedenom skladištu temeljem naloga Županijskog suda 14. rujna 2017. godine, policijski i carinski službenici su privremeno oduzeli više od 185 kilograma marihuane te oko 3,2 tone duhana u listu, kao i neistiniti ugovor o najmu skladišnog prostora. Također je utvrđena sumnja da je 45-godišnji hrvatski državljanin po prethodnom dogovoru s 43-godišnjim slovenskim državljaninom još u veljači 2013. godine osnovao trgovačko društvo kao paravan za činjenje prekršaja iz Zakona o trošarinama, u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi krijumčarenjem patvorenog goriva iz Slovenije u Hrvatsku. Kako bi prikrili svoj identitet osoba uključenih u počinjenje prekršaja, zajedno su u listopadu 2013. godine pristupili u javnobilježnički ured gdje se 43-godišnjak lažno predstavio tuđom osobnom iskaznicom te naveo javnobilježnički ured na ovjeru ugovora o prijenosu stopostotnog udjela trgovačkog društva s 45-godišnjaka na fiktivnu osobu.