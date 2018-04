Sljedećih dana izmijenjivat će se pljuskovi i sunce, pogledajte kada će i gdje kišiti

U petak ujutro bit će promjenljivo uz mjestimičnu kišu na istoku, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u Dalmaciji krajem dana sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će većinom od 18 do 23 stupnjeva Celzija .

Promijenjivo vrijeme nastavlja se i idućih dana, tako će u subotu biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, dok će nedjelja početi sunčano, no kroz dan će doći do naoblake uz mjestimičnu kišu i pljuskove, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima.

U ponedjeljak će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, od nedjelje jugoistočni. Uz obalu sjevernog Jadrana puhat će slaba do umjerena bura, na preostalom dijelu istočnjak i jugo. I dalje razmjerno toplo, samo u subotu ujutro hladnije nego proteklih dana.