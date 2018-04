Temperature se u Hrvatskoj penju i iznad 20 stupnjeva, evo detalja

Vikend nam je donio sunčano i toplo vrijeme s porastom temperature, uz malu mogućnost kiše na istoku zemlje. i biometeorloške prilike su povoljne pa većinu čeka dobro raspoloženje i miran san

U Zagrebu pretežno sunčano povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 18 °C . Djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano. Ujutro u nedjelju na kopnu mjestimice može biti magle, a uglavnom u višim predjelima i mraza. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, a duž obale će zapuhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 7 na kopnu, u gorju i niža, a na Jadranu od 7 do 13 °C. Danju malo toplije, osobito u unutrašnjosti, s najvišom temperaturom između 17 i 22 °C.

Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne: Vrijeme bi moglo poticajno djelovati na ljude, što će im donijeti dobro raspoloženje i miran san.