Vikend neće biti idealan za izlete, pogledajte gdje će sve padati kiša

Na većem dijelu Jadrana te u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za četvrtak

Vjetar će biti uglavnom slab, a na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 17 do 22, na istoku zemlje do 25 stupnjeva Celzija , prognoza je DHMZ-a .

U petak će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Još u noći i ujutro bit će prolazno oblačnije uz malo kiše, uglavnom na Jadranu.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u gorju ponegdje s jakim udarima, a na Jadranu će poslijepodne zapuhati sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti od 7 do 12, na Jadranu od 9 do 14, a najviša dnevna uglavnom od 18 do 23 stupnjeva, samo u gorju malo niža.

Za vikend će u većem dijelu zemlje biti oblačno, iako će se najviše temperature zadržati oko 20 stupnjeva, a na dosta mjesta padati će kiša, što će zasigurno omesti mnoge izletnike i one koji su vikend namjeravali provesti na otvorenom. U galeriji u nastavku pogledajte u kojim će većim gradovima zas vikend padati kiša.