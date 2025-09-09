Slavni holivudski glumac stigao u Beograd, ovako je izgledao njegov susret s Vučićem

Nakon što je bio ambasador EXPO-a u Šangaju 2010. godine, Jackie Chan bit će i ambasador specijalizirane izložbe EXPO 2027, a ona će se održati u Beogradu.

Danas se sastao s predsjednikom Srbije te je on na Instagramu podijelio zajedničku fotografiju, prenosi Nova.rs.

Vjeruje da će Beograd biti mjesto susreta Istoka i Zapada 2027. godine.