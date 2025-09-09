Slavni holivudski glumac stigao u Beograd, ovako je izgledao njegov susret s Vučićem

Holivudski glumac Jackie Chan novi je ambasador brenda EXPO 2027, izložbe koja će se održati u Beogradu za dvije godine. Chan je stigao u Beograd kako bi se sastao sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem
Nakon što je bio ambasador EXPO-a u Šangaju 2010. godine, Jackie Chan bit će i ambasador specijalizirane izložbe EXPO 2027, a ona će se održati u Beogradu.
Danas se sastao s predsjednikom Srbije te je on na Instagramu podijelio zajedničku fotografiju, prenosi Nova.rs.
Vjeruje da će Beograd biti mjesto susreta Istoka i Zapada 2027. godine.
'Ritam u borilačkim vještinama je poput glazbe, a pripovijedanje u glazbi je poput filma. Sve to zajedno nosi duh kulture', rekao je Chan.
Podsjetimo, kako je pisao tjednik Vreme, cijena njegova angažmana za potrebe izložbe EXPO 2027 nije poznata, a prema dostupnim izvorima, za slične aktivnosti kreće se između 250 i 750 tisuća dolara.
Zašto Jackie Chan?
Chan je već godinama prisutan u globalnim kampanjama, a od 2004. je ambasador UNICEF-a i aktivno sudjeluje u inicijativama za zaštitu djece, zdravlja i okoliša. Iako je rođen u Hong Kongu, u posljednje vrijeme javno hvali politiku Kineske komunističke partije i predsjednika Xi Jinpinga.
Njegovo angažiranje jasno otkriva namjeru države da privuče što više ljudi iz Kine na EXPO. Podsjećamo da je u lipnju ove godine jedan od ambasadora izložbe EXPO 2027 bio Usain Bolt, svjetski rekorder u utrkama na 100 i 200 metara.