Slavni bosanski redatelj Danis Tanović ide u politiku

Filmski redatelj i oskarovac Danis Tanović aktivno će se uključiti u politiku i nastupit će kao kandidat na listopadskim općim izborima u Bosni i Hercegovini na listi Naše stranke (NS), prenose u subotu lokalni mediji dodajući kako će ta stranka po svemu sudeći istaknuti i kandidata za člana Predsjedništva BiH, vjerojatno iz reda hrvatskog naroda

'To je jedan izniman Bosanac i Hercegovac, čovjek koji će BiH odvesti u središte europskih institucija i u Parizu i u Londonu i u Bijeloj kući', kazao je Kojović dodajući tek kako je rječ o osobi s dugogodišnjim iskustvom u radu u strukturama Ujedinjenih naroda.

Aktualni predsjednik NS Peđa Kojović najavio je u intervjuu za sarajevsku komercijalnu Face TV kako će ta stranka najvjerojatnije imati i svog kandidata za člana Predsjedništva BiH no nije želio iznijeti njegovo ime nego je kazao kako se radi o osobi koja je studirala na prestižnom sveučilištu Harvard i koja je u stanju ponuditi i realizirati viziju sasvim drugačije BiH nego što je ona danas, opterećena problemima, sukobima i zaostajanjem na svakom planu.

Danis Tanović, redatelj koji je dobio prestižnu nagradu Oscar za film 'Ničija zemlja', navodno nije bio zainteresiran uključiti se u utrku za državni vrh no po svemu sudeći će biti nositelj liste NS za Zastupnički dom parlamenta BiH.

Dostupan je i podatak kako je studirao na prestižnoj londonskoj School of Economics te na American University u Parizu te kako je u UNESCO-u radio od 2011. godine na projektima odgovora na krizne situacije u državama poput Iraka i Sirije.

Tanović je zapravo utemeljitelj Naše stranke koja je na izborima prvi puta nastupila 2008. godine no njeno vođenje prepustio je drugima a Kojović pojašnjava kako je motiv za njegovo ponovno političko angažiranje želja za borbom protiv nacionalizma i korupcije te za preustroj BiH kao države bez entiteta.

U svakom izbornom ciklusu do sada NS je bilježila sve bolje rezultate posebice privlačeći glasove mladih i obrazovanih birača no do sada nije uspjela izboriti niti jedan mandat u tijelima zakonodavne vlasti na državnoj razini.