Mato Palić: Apsurdno je da saborski zastupnik priseže na Ustav, a kada dođe u konflikt, nema svijest o posljedicama

Kada nije ustavnopravni stručnjak i među studentima na osječkom Pravnom fakultetu, Mato Palić je neovisni gradski vijećnik koji najveći dio slobodnog vremena provodi s obitelji. Ovaj Osječanin u razgovoru za tportal otkriva što ga trenutno najviše muči s ustavnopravne strane, zašto se aktivno uključio u politiku, treba li u Hrvatskoj biti više referenduma kako bi građani izravnije utjecali na određene odluke, ali i kakvi su studenti danas te koliko se švercaju na ispitima

'Što se tiče prava, dvije osobe mogu izdvojiti kao svoje učitelje. To su Vlatko Vidaković i Zvonimir Lauc, koji mi je kasnije bio i mentor za magisterij. Sve što nisam znao pitao sam njega', iskren je ovaj ustavnopravni stručnjak, kojega danas u Hrvatskoj najviše muči nepoštivanje definiranih i zadanih propisa, a posebice što za to nema odgovornosti.

Ukazuje na to kako u tom dijelu nema političke odgovornosti, važnije od klasičnog novčanog kažnjavanja. Ilustrira to primjerom švedske ministrice koja je pokidala čarapu dok je bila na službenom putu pa je službenom karticom kupila nove i zbog toga morala podnijeti ostavku jer je privatnu stvar platila javnim novcem.

' Sukob interesa po meni je strašno ružna stvar, a nama je to postalo normalno, nešto kao dio mentaliteta, jer se vrlo često događa. Ne postoji svijest koliko je to loše za društvo jer je to zona za korupciju i razne oblike pogodovanja. Kazne treba povisiti jer političkim dužnosnicima, bili oni posredno, bili neposredno izabrani na svim razinama vlasti, od lokalnih preko regionalnih do najviših, dvije ili tri tisuće kuna ne predstavljaju ništa kada rade za 15 ili 20 tisuća, a Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa nema mehanizam za prisilnu naplatu. Apsurdna je situacija da saborski zastupnik ili gradski vijećnik priseže na Ustav ili zakone ove države, a kada kasnije dođe u konflikt s propisom, nema svijesti o tome da treba snositi i određene posljedice, a one su simbolične. Sukob interesa je nešto što bi trebalo upisati u Ustav', smatra ovaj ustavnopravni stručnjak.

'Prva dilema je bila ući ili ne u politiku, a onda i gdje. Učlanio sam se u HDSSB jer je to hrvatska, regionalna stranka. HDZ i SDP mi nisu bile opcije, a nisu ni sada. Tako je trenutno jer dijele odgovornost, više ili manje, za stanje u kojem se nalazi Hrvatska. Razumijem da je bio Domovinski rat, ali je to davno prošlo. Trebali smo biti puno dalje nego što jesmo. U politici sam htio dati svoj doprinos, aktivnije i više od onoga što samo kažem na stručnoj razini. HDSSB je bila jedina opcija u kojoj sam se mogao programski pronaći. To sam i učinio. No prošle godine sam izišao iz njega nakon nepune tri godine jer je došlo do razilaženja u koncepciji s utemeljiteljem i osnivačem oko nekih odluka', govori za tportal Palić, zaključivši kako njegova uloga u stranci nije išla u onom pravcu koji je bio njegov motiv za ulazak.

Je li zbog toga izgubio vjerodostojnost, dodaje, teško mu je procijeniti jer ne zna kako na to gleda netko drugi.

'Napravio sam ono što je po meni najrazumnije. Žao mi je na neki način što je došlo do toga, ali jednostavno, život je takav. Trenutno nemam političkih ambicija u smislu da se jedva čekam učlaniti u neku političku stranku iako je bilo poziva. Po svojem svjetonazorskom sklopu sam, kada bih se morao svrstati, desni centar. To mi je bliže od lijevih političkih opcija. No svi smo različiti, društvo je heterogeno, pa zato postoji višestranačje', dodaje ovaj Osječanin, a ne čudi stoga što referendume smatra korektivom sustava koji imamo.

'Zašto se ne bi proveo referendum u određenim trenucima i o određenom pitanju?', kaže nam Palić i obrazlaže:

'Referendumska odluka ima svjež legitimitet od trenutka kada se odlučivalo, a ovaj koji primjerice dobivaju zastupnici u Hrvatskom saboru ide od dana provođenja izbora, što u četverogodišnjem mandatu može varirati od potpore koja raste, pada i mijenja se.'