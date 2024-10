Sky News: Počinje upravo ono što je SAD htio spriječiti - rat balističkim projektilima

'Tada su Iranci unaprijed upozorili Izrael, ali i njihove saveznike, da će doći do napada. Napad je s lakoćom odbijen. No, ovaj put Izraelci su jasno dali do znanja da će odgovoriti silom, i očekuju da će im Amerikanci pomoći u tome', kazao je.

'Ono čemu svjedočimo potencijalno je rat balističkim projektilima. To je upravo ono što su Amerikanci pokušali izbjeći slanjem velikih vojnih snaga u regiju. Pokušavali su upozoriti Irance da se ne miješaju u ovaj sukob', napisao je Waghorn.