Škoro o predsjedničkim izborima: Tko kaže da će biti drugog kruga?

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro poručio je u petak prilikom početka prikupljanja potpisa na Trgu bana Jelačića da neće voditi prljavu kampanju te ustvrdio kako možda netko od kandidata pobjedi u prvom krugu, pa neće biti drugog kruga

Prljavu kampanju, istaknuo je, neće voditi. "Ja ju nisam počeo, nisam je vodio i neću je voditi. To je ispod razine moga dostojanstva i žao mi je ljudi koji se tako ponašaju", kazao je Škoro.

Na novinarski upit smeta li mu što ga ljudi uglavnom doživljavaju kao pjevača istaknuo je da je ponosan što je hrvatski pjevač. "Ja sam vrlo ponosan što sam hrvatski pjevač, što pripadam umjetničkom krugu glazbenika. Političar može biti uistinu svatko, pjevač ne može baš svatko, ne znam puno ljudi kojima je hrvatska politika dotakla srce", kazao je.

Dodao je i kako se veseli rezultatima izbora, obzirom da ga prema nekima anketama podržava uglavnom starija populacija, a prema drugima isključivo mlađa populacija.

Škoro je ponovio svoj prijedlog da se glavnog državnog odvjetnik bira na izborima, a ne imenuje. "Mi smo u mnogim stvarima među zadnjima u Europi, bilo bi dobro da po nečemu budemo i prvi. Ne vidim zašto se ne bi glavnog državnog odvjetnika biralo na izborima, kao što se bira predsjednika države", rekao je.

Osvrnuo se i na politiku prema Bosni i Hercegovini poručivši da će, ako bude izabran za predsjednika, ona biti vrlo jednostavna. "Za početak ću imenovati posebnog savjetnika za BiH, zbog toga što je to vitalni interes ne samo Republike Hrvatske, nego je to zemlja u kojoj bi hrvatski narod trebao biti suveren, a to trenutno nije jer Komšić nije legitimno izabrani predstavnik u Predsjedništvu BiH".

Što se tiče odnosa prema Srbiji i njezinih pregovora o ulaska u Europsku uniju, Škoro je kazao kako je Hrvatska morala ispuniti vrlo visoke standarde za ulazak u Europsku uniju pa isto očekuje i od Srbije.