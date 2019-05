Škoro: Najveća zamjerka koja se meni može naći je da sam pjevač

U tijeku su posljednje pripreme za koncert Miroslava Škore u povodu Dana Grada Zagreba i Dana branitelja Grada Zagreba na fontanama kod Sveučilišne poljane

Na pitanje je li ovo početak njegove predsjedničke kampanje Škoro se našalio. "Da. Ja sam i ovo lijepo vrijeme osigurao, ja sam točno prije šest mjeseci sve znao i tako sma lukavo to sve smislio da me više nitko ne može uhvatiti niti za glavu niti za rep", rekao je kantautor iz Višnjevca.

Kazao je kako je iznimno ponosan što pjesma, kuju je napisao prije 30 godina, još i danas živi te kako mu je čast održati koncert povodom Dana branitelja i Dana Grada Zagreba.

"Da biste napravili koncert s Fiharomonijom, sa zborom i s toliko izvođača, trebalo je napraviti jako puno aranžmana, jako puno posla koji ne oko izgleda jednostavno, no on je vrlo složen. Uz to, nije nas ni vrijeme pratilo", kazao je Škoro.

Na pitanje hoće li se kandidirati na predsjedničkim izborima nije želio odgovoriti, kratko je kazao kako se zahvaljuje svima koji su glasovali u anketama i dali mu povjerenje.