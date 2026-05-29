Ćorić pojasnio koga će zahvatiti porez na ekstraprofit: 'Pojavljuje se prikriveni nesamostalni rad'

Ministar financija je naveo da je cilj borbe inflacije da se ona u prvom kvartalu 2027. godine ograniči na do dva posto

Gostujući na HRT-u, ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je novi Vladin paket antiinflacijskih mjera navodeći da je uvođenje poreza 'tretman prekomjernih bruto marži poduzeća' koja je prvenstveno usmjerena 'na detektiranje pravne osobe koje su podizanjem marži, odnosno na taj način profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska očekivanja i kretanja u Hrvatskoj'' 'Kod onih poduzeća kod kojih je u odnosu na trogodišnji prosjek koji je prethodio ove godine došlo do značajnog povećanja marži i samim time bruto dobiti kroz te marže (...) Ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije i neće biti dozvoljeno', rekao je Ćorić.

Komentirajući nezadovoljstvo, primarno iznajmljivača, Ćorić je rekao da su se s vremenom stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju. 'Svjesni smo činjenice da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad zamijenio paušalom i na taj način imamo pojavu prikrivenog nesamostalnog rada. Paušalni obrt će i dalje biti značajno bolje porezno tretiran nego je to nesamostalni rad', uvjerava ministar financija.

Pad BDP-a u prvom kvartalu: 'Sve će biti u redu u drugom i trećem' Komentirajući kritike oporbe, primarno SDP-a i Možemo! da je posrijedi spašavanje državnog proračuna, Ćorić je naveo da su one paušalne i nedorečene. 'Moram priznati da bih trebao duboko razmisliti da bi se sjetio neke konstruktivne prilike odnosno konstruktivnog rješenja koji je bio predložen od strane oporbe', rekao je Ćorić.