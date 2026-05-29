Ćorić pojasnio koga će zahvatiti porez na ekstraprofit: 'Pojavljuje se prikriveni nesamostalni rad'

Ministar financija je naveo da je cilj borbe inflacije da se ona u prvom kvartalu 2027. godine ograniči na do dva posto
Gostujući na HRT-u, ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je novi Vladin paket antiinflacijskih mjera navodeći da je uvođenje poreza 'tretman prekomjernih bruto marži poduzeća' koja je prvenstveno usmjerena 'na detektiranje pravne osobe koje su podizanjem marži, odnosno na taj način profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska očekivanja i kretanja u Hrvatskoj''
'Kod onih poduzeća kod kojih je u odnosu na trogodišnji prosjek koji je prethodio ove godine došlo do značajnog povećanja marži i samim time bruto dobiti kroz te marže (...) Ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije i neće biti dozvoljeno', rekao je Ćorić.
Komentirajući nezadovoljstvo, primarno iznajmljivača, Ćorić je rekao da su se s vremenom stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
'Svjesni smo činjenice da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad zamijenio paušalom i na taj način imamo pojavu prikrivenog nesamostalnog rada. Paušalni obrt će i dalje biti značajno bolje porezno tretiran nego je to nesamostalni rad', uvjerava ministar financija.
Pad BDP-a u prvom kvartalu: 'Sve će biti u redu u drugom i trećem'
Komentirajući kritike oporbe, primarno SDP-a i Možemo! da je posrijedi spašavanje državnog proračuna, Ćorić je naveo da su one paušalne i nedorečene.
'Moram priznati da bih trebao duboko razmisliti da bi se sjetio neke konstruktivne prilike odnosno konstruktivnog rješenja koji je bio predložen od strane oporbe', rekao je Ćorić.
Dodao je i da ga veseli što se ukida porez na mirovine jer će time porasti standard umirovljenika, a kod borbe s inflacijom je naveo da je cilj da u prvoj polovici 2027. godine budu na ciljanim razinama do dva posto. Vjeruje da će se to postići pod uvjetom da ne dođe do eskalacije 'energetskog momenta' te ako se situacija na Bliskom istoku smiri u idućih par mjeseci.
'Što se tiče prvog kvartala, imali smo situaciju da je prvi mjesec bio vrlo nepovoljan za građevinske radove što se vidi i na brojkama na građevinskim radovima u prvom kvartalu, što je nešto utjecalo i na umanjenje rasta BDP-a u odnosu na ono što smo očekivali. Međutim i dalje je to iznad dva postotna boda te i dalje značajno iznad prosjeka Europske unije i vjerujem da će u drugom i trećem kvartalu sve biti u redu', rekao je Ćorić komentirajući niži BDP u prvom kvartalu 2026. godine.