Župnik najavio da će uspavati psa zbog 'nevjernosti': 'Htio sam šokirati ljude'

Objava dalmatinskog župnika fra Marka Bitange, u kojoj je najavio da će uspavati svoju četverogodišnju mješanku Bibu zbog, kako je napisao, ‘nevjernosti’, izazvala je burne reakcije javnosti. Status je ubrzo nestao s Facebooka, a župnik je pred kamerama RTL-a poručio da psa ipak neće uspavati.
Biba, četverogodišnja mješanka iz Staševice, dobro je poznata mještanima jer često zna odlutati po selu. No nakon objave njezina vlasnika, župnika Župe sv. Anastazije Staševica fra Marka Bitange, za nju je doznala i šira javnost.
Župnik se u objavi na društvenim mrežama opraštao od Bibe i napisao da će je uspavati zbog ‘nevjernosti’. Nakon niza negativnih reakcija status je obrisan, a fra Marko Bitanga naknadno je pojasnio da to nije ozbiljno mislio.
‘Nije mi to ni na kraj pameti bilo, htio sam, kako sam rekao, šokirati ljude. Mislio sam da će to ostati ovdje u ovome kraju, a ne otići dalje. Vidim da su neki to iskoristili. Meni je žao da je do toga došlo’, rekao je za RTL fra Marko Bitanga.
Župnik tvrdi da je objavu napisao ishitreno. Objasnio je da Biba često pobjegne iz dvorišta i luta selom, a susjedi je pritom hrane, zbog čega, kaže, kujica kasnije ima probavne tegobe. Mještani Staševice za RTL tvrde da je cijela priča otišla predaleko. Dušan iz Staševice rekao je da Biba nije pravila nikakvu štetu.
‘Biba je dolazila kod mene i nije pravila nikakvu štetu. Ja bih je fino uputio doma, a naš velečasni je najbolji velečasni u cijelom ovom kraju, a možda i u Hrvatskoj’, rekao je Dušan.
I Ružica Marević iz Staševice tvrdi da župnik voli životinje te da je više puta svjedočila njegovoj brizi za njih.
‘Znam koliko svećenik voli tog psa i prirodu. Osobno sam svjedočila više puta da je preko ljeta znao ostavljati vrata otvorena. Puštao je životinje u crkvu s izjavom da su to Božja bića’, rekla je Ružica Marević.
Nakon svega, fra Marko Bitanga poručuje da zbrinjava životinje i hrani nezbrinute mačke i pse. Dodao je da Bibu u selu vole, osobito djeca. 'Neki dođu u crkvu samo da pomaze Belu, osobito Belu, ali i Bibu. Više Belu’, rekao je župnik za RTL. Prema njegovim riječima, Biba neće biti uspavana.