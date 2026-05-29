Župnik najavio da će uspavati psa zbog 'nevjernosti': 'Htio sam šokirati ljude'

Biba, četverogodišnja mješanka iz Staševice, dobro je poznata mještanima jer često zna odlutati po selu. No nakon objave njezina vlasnika, župnika Župe sv. Anastazije Staševica fra Marka Bitange, za nju je doznala i šira javnost.

Župnik se u objavi na društvenim mrežama opraštao od Bibe i napisao da će je uspavati zbog ‘nevjernosti’. Nakon niza negativnih reakcija status je obrisan, a fra Marko Bitanga naknadno je pojasnio da to nije ozbiljno mislio.

‘Nije mi to ni na kraj pameti bilo, htio sam, kako sam rekao, šokirati ljude. Mislio sam da će to ostati ovdje u ovome kraju, a ne otići dalje. Vidim da su neki to iskoristili. Meni je žao da je do toga došlo’, rekao je za RTL fra Marko Bitanga.