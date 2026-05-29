Udruga upozorava da KBC-u Osijek nedostaje dijagnostike: Ultrazvuk dojke tek u 2027.

Udruga Adela Osijek upozorila je u petak na ozbiljan problem dostupnosti pravodobne dijagnostike za žene u osječkom KBC-u, poručivši kako Ravnateljstvo tog KBC-a 'opet laže' jer opovrgava tvrdnje saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin o dužini lista čekanja u toj zdravstvenoj ustanovi.

U priopćenju naglašavaju da se to posebno odnosi na ultrazvuk dojke. Nakon što je saborska zastupnica Ivana Kekin javno upozorila da se na ultrazvuk dojke u KBC-u Osijek čeka više od 400 dana, ravnateljstvo KBC-a Osijek reagiralo je demantijem tvrdeći da se na taj pregled čeka 19 dana. Međutim, ono što se nakon toga dogodilo pokazuje upravo suprotno, ističe udruga Adela. Dodaju kako su zaprimili svjedočanstva žena iz Osijeka koja potvrđuju da se na ultrazvuk dojke u KBC-u Osijek čeka mjesecima, pa i više od godinu dana.

'Vjerujemo ženama, ravnateljstvo KBC-a opet laže' U nekoliko sati od naše objave na društvenim mrežama, u komentarima su se pojavile i fotografije termina koje jasno pokazuju da su žene naručene na ultrazvuk dojke tek u 2027. godini. Osim javnih komentara, javile su nam se i žene koje ne žele da njihov identitet bude javno dostupan, ali čija iskustva potvrđuju isti obrazac, kaže se u priopćenju. Zato, kažu, žele glasno reći, po onome što im javljaju Osječanke, ženama vjeruju, a ravnateljstvo KBC-a Osijek ponovno laže. I to laže tako da zaključujemo da ovo nije samo pitanje liste čekanja, već odnosa institucija prema ženama, ženskom zdravlju, ženskom tijelu i ženskom dostojanstvu, poručuju. Kada žene progovore, institucija ih demantira i pod tim demantijem zatvara prostor za javna pitanja. Kada ravnateljstvo kaže da se čeka 19 dana, a žene pokazuju termine za 2027., to više nije nesporazum već institucionalno ponižavanje pacijentica, ističe Adela.