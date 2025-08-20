Skandal u Austriji: Kirurginja kćeri (12) dopustila da buši lubanju pacijenta

U siječnju 2024. godine kirurginja je navodno dovela svoju dvanaestogodišnju kćer u operacijsku dvoranu u Regionalnoj bolnici u Grazu , kada je 33-godišnji muškarac iz istočne Štajerske hitno trebao operaciju nakon nesreće u šumi. Djevojčica je, prema tvrdnjama, pod majčinim uputama izbušila rupu u glavi poljoprivrednika.

Na klinici su potvrdili da je djevojčica bila prisutna tijekom operacije na neurokirurškom odjelu. Prema navodima anonimnog izvora, 12-godišnjakinja je i aktivno sudjelovala u zahvatu te samostalno izbušila rupu u lubanji. Budući da nije kazneno odgovorna, postupak se ne vodi protiv nje.

Datum suđenja liječnicima još nije određen.