Skandal u Austriji: Kirurginja kćeri (12) dopustila da buši lubanju pacijenta

U Austriji je neurokirurginja navodno prošle godine dopustila svojoj kćeri sudjelovanje u operaciji. Prema navodima tužiteljstva u Grazu, tada 12-godišnja djevojčica u operacijskoj dvorani izbušila je rupu u lubanji pacijenta. Protiv liječnice i još jednog kirurga koji je sudjelovao u zahvatu sada je podignuta optužnica zbog nanošenja tjelesne ozljede.
U siječnju 2024. godine kirurginja je navodno dovela svoju dvanaestogodišnju kćer u operacijsku dvoranu u Regionalnoj bolnici u Grazu, kada je 33-godišnji muškarac iz istočne Štajerske hitno trebao operaciju nakon nesreće u šumi. Djevojčica je, prema tvrdnjama, pod majčinim uputama izbušila rupu u glavi poljoprivrednika.
Unatoč sudjelovanju djevojčice, operacija je prošla bez komplikacija, izvijestili su austrijski mediji.
Na klinici su potvrdili da je djevojčica bila prisutna tijekom operacije na neurokirurškom odjelu. Prema navodima anonimnog izvora, 12-godišnjakinja je i aktivno sudjelovala u zahvatu te samostalno izbušila rupu u lubanji. Budući da nije kazneno odgovorna, postupak se ne vodi protiv nje.
Datum suđenja liječnicima još nije određen.