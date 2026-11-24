"Smatram da smo jedna od zemalja kandidata koje su se najviše žrtvovale na europskom putu. Mijenjali smo ustav, državno ime, tako da bismo htjeli da ovaj proces završi bez problema u pogledu identiteta, jezika i povijesti", dodao je predsjednik Sobranja.

"Mi smo potpuno spremni kao parlament, imamo potpuni konsenzus o stavljanju Bugara u ustav. No, potrebna nam je predvidljivost i jamstvo da će to biti zadnji zahtjev Bugarske ili neke druge zemlje kako ne bismo dalje morali mijenjati ustav zbog identitetskih pitanja", kazao je Afrim Gashi na konferenciji za novinare nakon susreta s hrvatskim kolegom Gordanom Jandrokovićem.

Europska komisija objavila je početkom mjeseca izvješće o napretku zemalja aspirantica na članstvo u EU-u gdje istaknuto da Sjeverna Makedonija nije ispunila obvezu o izmjeni svog ustava u koji bi trebala navesti Bugare kao nacionalnu manjinu.

Budući da Hrvatska također želi da njezina manjina uđe u makedonski ustav, Jandroković je izrazio nadu i da će se to dogoditi "kada se steknu uvjeti".

"Nadamo se da će predstavnici hrvatskog naroda koji žive u Makedoniji biti zadovoljni napretkom u pregovorima i isto tako kada se steknu uvjeti dobiti službeni status nacionalne manjine", kazao je Jandroković.

"Htjeli bismo da i Hrvati budu dio tog procesa" i da također uđu u makedonski ustav, dodao je predsjednik Sobranja.

On je kazao da se "Sjeverna Makedonija i dalje suočava s blokadama u vezi s identitetskim pitanjima. Iako smo prošli kroz teške kompromise naša posvećenost na putu ka EU ostaje nepromijenjena", kazao je.

"Nastavit ćemo provoditi reforme što se tiče vladavine prava očekujući da proces proširenja ostane zasnovan na zaslugama", dodao je Gashi.

Sjeverna Makedonija, članica NATO-a, dobila je status zemlje kandidatkinje za EU u prosincu 2005., a 2022. formalno je otvorila pregovore, no oni su u zastoju.

Trnovit put, pun nepravdi

Budući da je Grčka Skoplju blokirala pristupni proces tražeći promjenu imena, Makedonija 2018. mijenja ime u Sjeverna Makedonija. Time joj je bio otvoren put u NATO, ali daljnji napredak blokira Bugarska zbog sporova oko povijesti, jezika i identiteta.

Jandroković je također spomenuo "nepravdu" koja je nanesena Skoplju.

"Zaista je trnovit put koji je Sjeverna Makedonija dosad prošla. Puno je tu bilo nepravdi, puno je tu bilo višestrukih standarda i često su odluke išle na štetu naših prijatelja", kazao je, dodajući kako se nada "da će u bliskoj budućnosti doći do pozitivnih promjena i da će Sjeverna Makedonija u skladu s vlastitim postignućima i ispunjavanjem standarda ići naprijed prema EU".

Iako su i Jandroković i Gashi istaknuli prijateljstvo i partnerstvo dviju zemalja, kao i pomoć koju je Zagreb pružio Skoplju na putu eurointegracija, predsjednik Sabora kazao je da Hrvatska tu nije dovoljna.

"Potrebno je da se i među velikim članicama postigne suglasje oko toga da Sjeverna Makedonija zaslužuje biti članica", dodao je.

Trenutno je devet zemalja kandidatkinja: Crna Gora, Srbija, Albanija, Moldavija i Ukrajina koje se smatraju predvodnicima u procesu, te Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Turska i Gruzija.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je u lipnju ove godine tijekom posjeta Skoplju da je "budućnost Sjeverne Makedonije čvrsto u Europskoj uniji", pohvalio posvećenost i napore aktualne vlade Hristijana Mickoskog, no i istaknuo i da su izmjene ustava "jedini način da se narodu Sjeverne Makedonije omogući da iskoristi sve prednosti članstva u Europskoj uniji".

Predsjednik Sabora istaknuo je i da je Makedonija izrazila interes za pristupanje Inicijativi triju mora te da ima punu potporu hrvatske strane.

"Nadamo se da će već na idućim sastancima Sjeverna Makedonija pridružiti toj inicijativi", naglasio je.

Inicijativa triju mora političko-gospodarski je forum zemalja smještenih između Baltičkog, Jadranskog i Crnog mora, pokrenut 2015. godine na poticaj Hrvatske i Poljske.