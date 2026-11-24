'Gospodine Mlađan, vi ste ubili troje ljudi. Ubili ste curicu, ubili ste umirovljenika, ubili ste policajca na dužnosti. Dakle, vi ste pravomoćno presuđeni za tri ubojstva. Osoba koja je počinila tri ubojstva je u svakom slučaju opasna. Blago rečeno ', rekao je Jarak.

U napetom okruženju, Mlađan je sam ispitivao Jaraka. Nabrojao je sve Mlađanove zločine, od najranije, još maloljetne dobi, do zatvora.

U razgovoru za Net.hr, Jarak je otkrio kako je on doživio suđenje. Istaknuo je da je odgovorio na sva pitanja koja mu je Mlađan postavio.

'Objasnio sam Srđanu Mlađanu zašto mislim da je sigurnosna problem, objasnio sam mu da me nitko nije huškao na njega i da mi samo radimo svoj posao i da ne postoji nitko na svijetu tko može utjecati na Dosje Jarak. Njegovom odvjetniku sam objasnio da je zbog emisije bilo nekoliko sudskih epiloga', rekao je Jarak te dodao da je zadovoljan sa svojim svjedočenjem.

Nastavio je kako se u sudnici osjećao 'najbolje moguće', ali i da se osjećala napetost u cijeloj sudnici.

Podsjetimo, upravo je Jarakova emisija Dosje Jarak, omogućila da se trostruki ubojica Mlađan ponovno nađe na optuženičkoj klupi zbog svjedočenja njegova kuma Željka Bijelića. Također, emisija je otvorila brojna pitanja o Mlađanovim planovima za izlazak na slobodu 2027. godine.

Sad mu se sudi zbog planiranja otmice svjedoka i članova njihovih obitelji te poticanja druge osobe na ubojstvo. Prijeti mu zatvorska kazna do 20 godina.