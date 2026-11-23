Krajem listopada 2024. Aleksej Bolgov, narednik koji je čuvao vojno zapovjedništvo u okupiranoj Donjeckoj oblasti, rekao je svojoj supruzi Nataliji tijekom telefonskog razgovora: 'Ovo što se ovdje događa je užasno. Ispričat ću ti kad se vratim.' No nikada se nije vratio kući

Pet tjedana kasnije, nedugo nakon što je navršio 29 godina, Bolgov se udaljio oko 300 metara od zapovjednog mjesta svoje postrojbe u blizini sela Stepove, otišao u šumu i ustrijelio se, prema pisanom izvješću njegova zapovjednika u koje je Guardian imao uvid. 'Na dan smrti Bolgov je bio povučen u sebe', napisao je njegov zapovjednik. Broj samoubojstva odgovara broju ljudi u ruskoj pukovniji Bolgov je jedan od više od tisuću ruskih vojnika za koje je zabilježeno da su počinili samoubojstvo od početka ruske invazije na Ukrajinu, pokazuju povjerljivi podaci ruske državne statističke agencije Rosstat koje je analizirao Guardian.

Smrt još 885 vojnika u Ukrajini ili njezinoj blizini evidentirana je kao posljedica ozljeda vatrenim oružjem 'neutvrđene namjere'. Stručnjaci upozoravaju da se iza takve klasifikacije mogu skrivati samoubojstva, a ona je korištena i u nekoliko slučajeva za koje je Guardian neovisno utvrdio da je riječ o samoubojstvima. Ukupan broj samoubojstava odgovara gubitku približno jedne ruske pukovnije. Podaci, za koje analitičari smatraju da gotovo sigurno podcjenjuju stvaran broj samoubojstava, pružaju rijedak i dosad neobjavljen uvid u stanje ruskih oružanih snaga nakon gotovo pet godina rata u kojem su veliki gubici i stroga disciplina ozbiljno narušili moral vojnika. Samoubojstva među vojnicima pojavljuju se u većini ratova. Istraga New York Timesa pokazala je da je tijekom 2023. najmanje 158 aktivnih pripadnika američke kopnene vojske počinilo samoubojstvo. Osjećaj očaja Međutim, vojni analitičari ističu da je problem u ruskoj vojsci dodatno pogoršan snažnim pritiskom drugih vojnika i zapovjednika, kao i strahom od slanja na iznimno opasne borbene zadatke. Ugovori koji vojnicima praktički onemogućuju izlazak iz rata dodatno produbljuju osjećaj očaja. 'Jasno je da ruska vojska koristi veliku prisilu kako bi natjerala ljude da krenu naprijed. U nekim slučajevima zlostavljaju ih, muče i primjenjuju različite oblike fizičkog nasilja', rekao je Rob Lee, viši suradnik Instituta za istraživanje vanjske politike.

'Zato ne iznenađuje što neki od njih počine samoubojstvo', dodao je. Podaci potječu iz zbirke s više od 11 milijuna smrtnih listova do kojih su došle hakerska skupina Cyber Partisans, povezana s bjeloruskom oporbom, i ukrajinski hakerski kolektiv Silent Crow. Kremlj ne objavljuje podatke o samoubojstvima u vojsci, a broj poginulih i stradalih vojnika smatra državnom tajnom. Od 1087 samoubojstava pripadnika vojske koje je identificirao Guardian, najmanje 614 dogodilo se na okupiranim područjima Ukrajine ili u ruskim regijama koje graniče s njom, ponajprije u Belgorodskoj i Brjanskoj oblasti. Za još 113 slučajeva u evidenciji nije navedeno mjesto smrti. Više od polovice samoubojstava počinjeno je vatrenim oružjem, osobito u područjima blizu bojišnice. Smrtni slučajevi zabilježeni su u vojnim kampovima, na borbenim položajima, poligonima za obuku i u privatnim domovima. Među vojnicima koji su počinili samoubojstvo u ratnoj zoni bila su i 43 mladića u dobi od 18 ili 19 godina. Podaci obuhvaćaju i 108 muškaraca mlađih od 25 godina koji su počinili samoubojstvo u drugim dijelovima Rusije, daleko od bojišnice. Neki od njih vjerojatno su bili ročnici koji se službeno ne šalju u borbe u Ukrajinu, ali su često izloženi pritiscima da potpišu ugovore koji omogućuju njihovo raspoređivanje na bojišnicu. Sve više samoubojstava kako rat odmiče Broj evidentiranih samoubojstava među vojnicima rastao je kako je rat odmicao. S više od 50 slučajeva u 2022. porastao je na više od 200 u 2024., a vrhunac je dosegnut 2025. godine, kada je zabilježeno 365 samoubojstava. Taj trend prati i rast ukupnog broja poginulih ruskih vojnika. U 2026. godini, unatoč nepotpunim podacima i kašnjenju evidencije u odnosu na stvarno stanje na bojišnici, baza već bilježi gotovo 300 samoubojstava, što je drugi najveći godišnji broj od početka rata. Aktivisti i odvjetnici koji rade s ruskim dezerterima vjeruju da je stvaran broj znatno veći.