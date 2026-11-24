Novinar Novog lista Dražen Ciglenečki zatražio je komentar zamjenika predsjednika DP-a Stipe Mlinarića , no on nije želio odgovoriti predstavlja li Dabrina kritika HDZ-a i službeni stav Domovinskog pokreta.

Dabro je ustvrdio da je nakon smrti Franje Tuđmana i politike koju naziva detuđmanizacijom porasla potreba za snažnom nacionalnom alternativom na desnici, koja bi nadomjestila HDZ-ovo napuštanje dijela izvornih državotvornih politika. Takva poruka dolazi u trenutku kada Domovinski pokret sve češće pred koalicijskog partnera postavlja različite zahtjeve.

Nove trzavice na hrvatskoj desnici izbile su nakon što je Josip Dabro , saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede, na Facebooku kritizirao Igora Štimca i Marija Radića. Pritom se nije zaustavio samo na političkim konkurentima, nego je kritike uputio i HDZ-u, koalicijskom partneru svoje stranke.

Dabro prozvao Štimca zbog događaja u Vukovaru

Dabro se posebno osvrnuo na mogućnost da se Igor Štimac uključi u političko okupljanje desnice povezano s Radićevom strankom DOMiNO. Na Facebooku je opisao događaj koji se, prema njegovim tvrdnjama, zbio tijekom komemorativnog programa u Vukovaru, uoči polaska Kolone sjećanja. Ustvrdio je da je Radić određivao gdje Štimac treba stajati te da je bivši nogometaš poslušao njegovu uputu.

'Igore, dođi ovamo, tu trebaš stajati', citirao je Dabro navodne Radićeve riječi.

Štimca je potom upitao je li takav odnos primjer politike na kojoj namjerava graditi okupljanje desnice. Dabro je Radića pritom ponovno nazvao 'batajničkim agentom' i 'drukerom'.



Radić uzvratio: 'Titanic tone, štakori skviče'

Mario Radić odlučno je odbacio Dabrine tvrdnje da je u Vukovaru Štimcu govorio gdje mora stajati.

'Još jedna laž, potpuna izmišljotina. Stajali smo tamo kada je bilo paljenje svijeća i to je sve. Naravno da nisam Štimcu govorio gdje bi on morao stati', izjavio je Radić za Novi list. Dodao je da misli kako Dabro uopće nije bio na mjestu događaja.

Potom je žestoko napao političke suparnike iz Domovinskog pokreta.

'Jasno je o čemu je tu riječ – Titanic tone, štakori skviče i traže izlaz, a sat otkucava. Prvo su upropastili sebe, pa stranku, a sada pokušavaju uništiti i sve u svom okruženju', poručio je Radić.



Potvrdio razgovore sa Štimcem

Radić je potvrdio i da njegova stranka razgovara s Igorom Štimcem o mogućoj političkoj suradnji. Ipak, naglasio je da konačan dogovor nije postignut.

'Mi razgovaramo s njim, bio je s nama u Vukovaru, ali nismo zasad ništa konkretizirali', rekao je Radić.

Dodao je da će Štimac sam objaviti odluku o eventualnom ulasku u politiku.

'Nisam ja njegov glasnogovornik, kada Štimac odluči o svom ulasku u politiku, sam će to reći', zaključio je predsjednik DOMiNO-a.

Štimac je prošlog tjedna najavio da bi početkom veljače 2027. trebao biti predstavljen politički program usmjeren na okupljanje desnice, što je dodatno potaknulo nagađanja o njegovu političkom angažmanu. Zasad nije potvrđeno hoće li pristupiti DOMiNO-u, sudjelovati u širem političkom projektu ili se odlučiti za neki drugi oblik angažmana.



Radić tužio Penavu i traži 20.000 eura

U razgovoru za Novi list Radić je otkrio i da je protiv predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave pokrenuo građansku parnicu zbog uvreda. Potvrdio je da traži 20.000 eura naknade štete te da je pripremno ročište već održano.

'Prvo Penava, a onda svi ostali', poručio je Radić, najavljujući mogućnost novih pravnih postupaka.

Objasnio je i što namjerava učiniti s novcem ako dobije sudski spor. 'Rekao sam, ako dobijem, ja ću dodati 200 tisuća eura i osnovat ću zakladu, pa bi i Penava na taj način jednom u životu napravio nešto dobro', izjavio je.

Radić je pritom istaknuo da mu je dosta optužbi koje dolaze iz Domovinskog pokreta. Podsjetio je da je njegov otac bio dragovoljac Domovinskog rata s 300 dana provedenih u borbenom sektoru te da su četiri člana njegove obitelji izgubila život u ratu.

'Zaista mi je dosta svih tih objeda iz Domovinskog pokreta', poručio je.

